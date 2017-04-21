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Bülent Yavuz, Beşiktaş-Lyon maçı hakemi Milorad Mazic'i değerlendirdi!

21 Nisan 2017 Cuma, 09:47:21

HTSPOR yazarı Bülent Yavuz, Beşiktaş - Lyon maçında hakem Milorad Mazic'in performansını yorumladı

  • 1 Bülent Yavuz, Beşiktaş-Lyon maçı hakemi Milorad Mazic'i değerlendirdi!
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    Sırp hakem maçın ağırlığını kaldıramadı. Özellikle 12. kuralı uygulamada önemli hatalar yaptı. 

  • 2 Bülent Yavuz, Beşiktaş-Lyon maçı hakemi Milorad Mazic'i değerlendirdi!
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    Basit faulleri tereddütsüz veren Milorad Mazic, kritik yerlerde Beşiktaş lehine iki net faul ile bir elle oynamayı vermedi.

  • 3 Bülent Yavuz, Beşiktaş-Lyon maçı hakemi Milorad Mazic'i değerlendirdi!
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    52’de Cenk, umut vadeden atağı geliştirirken, Diakhaby’nin net faulüne maruz kalıyor.

  • 4 Bülent Yavuz, Beşiktaş-Lyon maçı hakemi Milorad Mazic'i değerlendirdi!
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    Hakem faulü verse Lyonlu oyuncu sarı kart alacaktı.

  • 5 Bülent Yavuz, Beşiktaş-Lyon maçı hakemi Milorad Mazic'i değerlendirdi!
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    Sarı kartları özellikle sakındı ve kuralın emrettiği şekilde çıkaramadı.

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