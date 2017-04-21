FUTBOL
Bülent Yavuz, Beşiktaş-Lyon maçı hakemi Milorad Mazic'i değerlendirdi!
21 Nisan 2017 Cuma, 09:47:21 | Güncelleme: 10:01:04
HTSPOR yazarı Bülent Yavuz, Beşiktaş - Lyon maçında hakem Milorad Mazic'in performansını yorumladı
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Sırp hakem maçın ağırlığını kaldıramadı. Özellikle 12. kuralı uygulamada önemli hatalar yaptı.
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Basit faulleri tereddütsüz veren Milorad Mazic, kritik yerlerde Beşiktaş lehine iki net faul ile bir elle oynamayı vermedi.
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52’de Cenk, umut vadeden atağı geliştirirken, Diakhaby’nin net faulüne maruz kalıyor.
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Hakem faulü verse Lyonlu oyuncu sarı kart alacaktı.
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Sarı kartları özellikle sakındı ve kuralın emrettiği şekilde çıkaramadı.
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69’da Oğuzhan’ın ayağına net bir basma var. Hakem yine sarıyı vermedi.
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75’te Jallet, Quaresma’ya bastı. Yine sarı çıkmadı.
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Aksine 77’de Tosic basit bir faulden gereksiz bir sarı gördü.
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87. dakika belki de maçın kırılma noktasıydı.
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Diakhaby’nin eliyle oynadığı topa iki adım uzaklıkta olan Sırp hakem, bunu görmemezlikten gelince bence Beşiktaş’ın kaderi orada belli oldu.
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Sırp hakem maalesef bu maçta resmen sınıfta kaldı.