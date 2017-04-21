Kasımpaşa'da hedef galibiyet

Lacivert- Beyazlılar’ın başarılı hocası Kemal Özdeş, lige verilen arada iyi hazırlandıklarını, bunu skora da yansıtmak istediklerini söyledi. 9 günde 2’si lig, 1’i de Türkiye Kupası yarı finali olmak üzere çok önemli 3 maç oynayacaklarını hatırlatan genç teknik adam, “Bu periyodun ilk maçını Karabük’te oynayacağız. Rakibimiz iç sahada oldukça başarılı bir ekip. Biz de ligin ikinci yarısında önemli puanlar aldık. Amacımız kazanarak üst sıralarda yer bulmak. Alınacak galibiyet, yarı final maçları öncesi bize moral sağlayacaktır” diye konuştu.

HABERTÜRK SPOR / VOLKAN KÖSE