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Slaven Bilic West Ham United Onur Kıvrak transfer teklif
FUTBOL

Slaven Bilic'in yeni gözdesi Onur Kıvrak

Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United, Trabzonspor'un deneyimli kalecisi için teklif yaptı

21 Nisan 2017 Cuma, 10:19:15 Güncelleme: 10:21:13

10 yıldır Trabzonspor’un formasını giyen Onur Kıvrak’a Premier Lig ekiplerinden West Ham United’ın kanca attığı, menajerler aracılığıyla da yönetime teklif yapıldığı ortaya çıktı. Bir dönem Beşiktaş’ı çalıştıran West Ham’ın Hırvat teknik direktörü Slaven Bilic’in, iki kalecisi Randolph ve Adrian’ın performansından memnun olmadığı, Onur’un kadroya katılmasını istediği öğrenildi. Bu raporun ardından İngilizler’in Trabzon’un kapısını çaldığı, ancak yöneticilerin Onur’u satmayı düşünmediklerini ilettiği bildirildi.

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