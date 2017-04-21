Manchester United'da Zlatan Ibrahimovic korkusu

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Anderlecht ile karşılaşan Manchester United, uzatmalara giden maçta rakibini 2-1 mağlup ederek yarı final biletini aldı.



Ancak İngiliz devi, Zlatan Ibrahimovic ve Marcos Rojo'nun sakatlıklarıyla adeta yıkım yaşadı.



Uzatmalarda bir hava topuna çıkan Ibrahimovic, yere bastığı anda dizinden ağır bir şekilde sakatlandı ve kenara alınarak yerini Martial'e bıraktı.



Arjantinli savunma oyuncusu Rojo da maçın ilk dakikalarında dizinden sakatlanarak 23. dakikada yerini Blind'e bıraktı.





''OLDUKÇA KÖTÜ GÖRÜNÜYOR''

Manchester United Menajeri Jose Mourinho ise maçın ardından yaptığı basın toplantısında iki oyuncunun sakatlıklarıyla ilgili olarak, ''Kolay sakatlıklar olduğunu düşünmüyorum. Fakat tüm testler sonuçlanana kadar beklemek gerekiyor. Yine de bana göre haberler oldukça kötü'' şeklinde konuştu.



(Goal)