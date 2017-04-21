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trabzonspor taraftarı
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Horon oynayarak Fenerium mağazasına girmek istediler!

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde bulunan Fenerium Mağazası'na horon oynayarak girmek isteyen bir grup Trabzonsporlu taraftar, güvenlik engeli ile karşılaştı

21 Nisan 2017 Cuma, 12:27:16 Güncelleme: 12:34:33

Bordo-mavili taraftarlar, önceki gün aynı yerde açılışı olan TS Club Mağazası'nın açılışı için gittikleri alışveriş merkezinde horon oynarken, horon başı bir anda Fenerbahçe Kulübü'nün ürünlerinin satıldığı Fenerium Mağazası'ndan içeri girdi. O anda AVM güvenlik görevlileri ve mağaza çalışanları büyük panik yaşarken, taraftarlar mağazadan çıkartıldı.

Mağazadan çıkartılan grup, "Bize her yer Trabzon" sloganları atarak bölgeden uzaklaştı. O anlar ise cep telefon kameraları ile kaydedildi.

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