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FUTBOL

Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor!

21 Nisan 2017 Cuma, 12:57:46

  • 1 Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor!
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    UEFA Avrupa Ligi çeyrek finali rövanşında normal süresi ve uzatmaları Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona ermesine rağmen penaltı atışlarının ardından Olympique Lyon'un yarı finale kaldığı karşılaşma, Fransa basınında geniş yer aldı.

  • 2 Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor!
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    Spor gazetesi L'Equipe, penaltı atışları sonrası Fransız ekibinin sevinç gösterileri fotoğrafının üzerine "Macera devam ediyor" başlığını attı.

  • 3 Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor!
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    Haberde "Lyon oyuncuları, Beşiktaş seyircisinin korkunç baskısına direndi ve nefesleri kesen penaltı atışları sonrasında maçı almayı başardı" ifadelerini kullandı.

  • 4 Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor!
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    İki penaltı atışını kurtaran Olympique Lyon kalecisi Anthony Lopes ile kulüp başkanı Jean-Michel Aulas'nın da maç sonu görüşleri yer buldu. 

  • 5 Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor!
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    Lopes, "İnanılmaz bir maç oldu. Yolumuza devam ederek kulüp tarihine geçmek istiyoruz" şeklinde görüş belirtti.

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