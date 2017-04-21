Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'de 28'inci hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Zirveyi ve düşme potasını yakından ilgilendiren karşılaşma heyecan fırtınasına sahne olacak. Peki, Çaykur Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

ÇAYKUR RİZESPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftası zorlu açlara sahne olacak. Düşme potasını ve zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Çaykur Rizespor ile Başakşehir karşılaşacak. İki takımın da kazanmaktan başka çaresi yok.

Çaykur Rizespor evindeki maçı kaybederse kümeden kurtulma şansını mucizelere bırakacak. Hikmet Karaman ve tüm camia galibiyete kenetlenmiş durumda. Başakşehir ise şampiyonluk yolunda Beşiktaş'ın en büyük rakibi. Haftaya Beşiktaş'la kader maçına çıkacak olan Başakşehir, Rizespor deplasmanında puan kaybı yaşarsa Beşiktaş da maçını kazanırsa şampiyonluk şansını mucizelere bırakacak. Kaybetme lüksü olmayan Çaykur Rizespor ve Başakşehir arasında oyananacak karşılaşma 22 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Yeni Rize Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Kritik mücadeleyi Bülent Yıldırım yönetecek.

LİGDE 8'İNCİ RANDEVU

İki takım daha önce ligde 7 kez karşılaştı. Bu maçların 5'ini Medipol Başakşehir kazanırken, 2 mücadeleden ise Çaykur Rizespor galip ayrıldı. Mavi-yeşilliler, Süper Lig'de İstanbul ekibiyle evinde oynadığı 3 maçın 2'sini kazanma başarısı gösterdi.

ÇAYKUR RİZESPOR CEPHESİ

ÇAYKUR RİZESPOR, BAŞAKŞEHİR MAÇINA HAZIR

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 22 Nisan Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basına açık tutulan antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

Yeşil-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Godfrey Oboabona, Ümit Kurt ve Süleyman Koç, idmanda yer almadı. Leonard Kweuke ve Nosa Igiebor ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Bu futbolcuların Medipol Başakşehir karşısında oynama ihtimallerinin zor olduğu belirtildi.

Karadeniz ekibinde kadro dışı bırakılan Ahmet İlhan Özek ve Mehmet Akyüz de verilen antrenman programı doğrultusunda takımdan ayrı çalışmalarına devam etti.

KARAMAN: 3 PUAN İSTİYORUZ

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 22 Nisan Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, "Hafta sonu bütünlüğü sağlayıp takıma yansıtarak üç puanı aldığımız takdirde kümede kalma yolunu açacağız." dedi.

Karaman, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir'in çok güçlü bir ekip olduğunu, karşılaşmanın ligde kırılma maçı niteliği taşıdığını belirtti.

Medipol Başakşehir'in şampiyonluğu kovaladığını ve en azından lig ikinciliğini garanti altına almaya çalıştığını ifade eden Karaman, şöyle devam etti:

"Bizim için ise Adanaspor galibiyeti moral motivasyon açısından çok iyi oldu. Başakşehir maçını iyi oynayıp kazanmak, bütünlükle sağlanabilir. Futbolcu, teknik heyet, medya ve şehir bütünlüğünü sağlamalıyız. Hepimiz insanız ve hatalarımız oluyor ama bütünlük önemli. Hafta sonu bütünlüğü sağlayıp takıma yansıtarak üç puanı aldığımız takdirde kümede kalma yolunu açacağız. Kolay değil, çok zor. Bunu başaracak enerjinin oluşması lazım."

Takımda çok sayıda futbolcunun sakat olduğunu aktaran Karaman, "Ümit Kurt'un Galatasaray maçında bağı kopmuş ve geri dönüşü olmadı. Süleyman Koç'un Adanaspor maçında aldığı darbe var. Fink aramıza yeni döndü ve henüz hazır değil. Leonard Kweuke de sakat ve artık konuşmaya gerek yok. Birçok maça 2-3 eksikle çıktık. Hafta sonu da mevcut kadro ile mücadele edeceğiz. Hafta boyunca oyuncularımızın durumunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

METE: GALİBİYETE İNANIYORUZ

Rizespor Basın Sözcüsü Saffet Mete, ligde kalma yolunda önemli bir maça çıkacaklarını, yarın saat 13.30'da seyircileri önünde oynayacakları Medipol Başakşehir karşısında galip geleceklerine inandığını söyledi.



Lige ara verilmeden önce kazandıkları Adanaspor maçı ile moral bulduklarını, boşluğun kendilerine iyi geldiğini ifade eden Saffet Mete, kalma yolunda Medipol Başakşehir'le önemli bir müsabaka oynayacaklarını belirtti. İyi futbol oynadıklarını, bunu karşılığını almak istediklerini vurgulayan Saffet Mete, şöyle devam etti



"Adanaspor galibiyeti takımın üzerindeki enerjiyi de artırdı. Kalan maçlarımızda galibiyetten başka bir hedefimiz yok. Medipol Başakşehir zorlu bir rakip. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Rakilmizden de çekinmiyoruz. Sahaya çıkıp elimizden geleni yaparak 3 puan almayı hedefliyoruz."



"ŞİMDİ DESTEK ZAMANI"



Ligde kümede kalmak için kendi kaderlerini kendilerinin belirleyeceği ifade eden Saffet Mete, şöyle devam etti:



"Ligde kendi ipimizi kendimiz çekeceğiz. Önümüzdeki maçlara konsantre olup galibiyet için sahada olacağız. Ligin sonuna geldik, artık taraftarımız yanımızda olsun. Şimdi destek zamanıdır. Taraftar desteğini de arkamıza alarak Medipol Başakşehir maçını kazanıp önümüze bakacağız" diye konuştu.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR CEPHESİ

SARAL: RİZE MAÇI YARI FİNAL, BEŞİKTAŞ MAÇI FİNAL MAÇIMIZ

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, Çaykur Rizespor ile sezonun en önemli maçlarından birini oynayacaklarını söyledi.

Mustafa Saral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 Nisan Cumartesi günü oynayacakları mücadelenin beklenenin aksine kolay olmayacağını belirterek, "Şampiyonluk yarışında çok zorlu bir mücadeleye çıkacağız. Takımımız, verilen aradan sonra lige galibiyetle dönmek istiyor. Bu mücadeleyi önemli bir viraj olarak görüyoruz. Rizespor ligde alt sıralarda ama çok iyi mücadele eden bir ekip. Ligdeki son maçlarını da kazanarak moral buldular. Ligde Rizespor yarı final, Beşiktaş final maçımız olacaktır." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor'un ligde kalma mücadelesi veren tehlikeli bir takım olduğunun altını çizen Saral, şunları kaydetti:

"Bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bizim de Çaykur Rizespor'un da mutlaka galibiyete ihtiyacı var. Takımımıza güveniyoruz, oyuncularımız 3 puan için ellerinden gelen tüm mücadeleyi sahaya koyacaktır. Galatasaray karşısında alınan farklı galibiyet takımımıza moral verdi. Bu moral ile Rizespor'u da yenerek, yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz."

"BENİM İÇİN ÖZEL BİR MAÇ"

Mustafa Saral, kendisinin Rizeli olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Rize benim memleketim. Bu nedenle benim için özel bir maç olacak. Tabii ki Rize'de hedefimiz deplasmandan galip ayrılmak. Umarım biz bu maçı kazanırız, Rizespor da kalan maçlarını kazanarak ligde kalmayı başarır. Memleketimin takımına bizden sonraki maçlarında başarılar diliyorum."

Mustafa Saral, Brezilyalı oyuncuları Doka'nın da iyileşmesiyle, takımda uzun süredir sakatlıkları süren Bekir İrtegün ve Egemen Korkmaz dışında eksik bulunmadığını da aktardı.

"ADEBAYOR ÇOK MUTLU"

Saral, Galatasaray maçında 3 gol atarak "hat-trick" yapan ve ligdeki gol sayısını 5'e yükselten Emmanuel Adebayor'un da moralinin çok yüksek olduğunu ifade etti.

Adebayor'a çok güvendiklerini ve onun da bu güveni boşa çıkarmadığını vurgulayan Mustafa Saral, "Adebayor, dünya çapında bir oyuncu. Takımımıza yetenekleri ve deneyimi ile büyük güç katıyor. Birlikte çok daha büyük başarılar kazanacağız." şeklinde konuştu.

SAKAT VE CEZALI DURUMU

DOKA'NIN SAKATLIĞI GEÇTİ

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı geçen Doka, teknik direktör Abdullah Avcı'nın şans vermesi halinde forma giyebilecek duruma geldi.

Medipol Başakşehir'de tedavileri devam eden Bekir İrtegün ve Egemen Korkmaz ise yarınki maçta forma giyemeyecek.

6 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de Marcio Mossoro, Edin Visca, Uğur Uçar, Alexandru Epureanu, Cengiz Ünder ve Samuel Holmen sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan 6 futbolcu, yarınki maçta da kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek ve 29. haftadaki Beşiktaş maçında oynayamayacak.