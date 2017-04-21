TFF 1'inci Lig'de 29'uncu hafta karşılaşmaları başlıyor. 29'uncu haftanın açılış karşılaşmasında Göztepe, Adana Demirspor'u ağırlayacak. Geçtiğimiz haftayı mağlubiyetle kapatan iki takımda galibiyet planları kuruyor. Peki, Göztepe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

GÖZTEPE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

TFF 1'nci Lig'in 29'uncu haftasının açılış mücadelesinde Göztepe ile Adana Demirspor karşılaşacak. Ligde son 6 maçta 5 mağlubiyet alarak ilk iki şansını mucizelere bırakan Göztepe'de hedef mutlak 3 puan. Başarısız sonuçların ardından Okan Buruk'la yollarını ayıran İzmir ekibinde Yılmaz Vural ile çıkılan 3 maçtada istenilen sonuçlara ulaşılamadı. Vural yönetiminde 3 maça çıkan Göztepe, 2 mağlubiyet, 1 galibiyet alabildi. Play-Off grubunun dışında kalma riski de bulunan Göztepe'de tüm camia galibiyete kilitlendi. Adana Demirspor'da da hedef mucizelere kalan play-off şansını sonuna dek kovalamak. Giresunspor'a evinde yenilerek büyük yara alan Akdeniz ekibi Göztepe maçını kazanarak yeni bir seri başlatmak istiyor. Puan kaybına tahammülü olmayan iki takımın mücadelesine sahne olacak Göztepe - Adana Demirspor maçı 22 Nisan Cumartesi saat 16.00'da başlayacak. Bornava Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

BAŞKAN SEPİL'DEN UYARI: GİDİŞATIMIZ KÖTÜ

Türkiye 1'inci Ligi'nde son olarak Bandırmaspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek son 6 maçta 5'inci mağlubiyetini alarak Süper Lig'e direkt çıkma şansını zora sokan Göztepe'de Başkanı Mehmet Sepil futbolculara tatlı sert uyarılarda bulundu.

Antrenmanından sonra teknik direktör Yılmaz Vural ve oyuncularla tesislerde bir araya gelen Başkan Sepil, mutsuzluğunu dile getirdi. Alınan sonuçlar ve sergilenen kötü futboldan yakınan Başkan Sepil'in, "Gidişatımız kötü. Herkes kendine çeki düzen versin" dediği öğrenildi. Her şeye rağmen mevcut kadroya güveninin tam olduğunu da ifade eden Mehmet Sepil, daha sonra şunları söyledi:

"Ben geçmişi unuttum. Bundan sonra kalan 6 maçta sizlerden başarı bekliyorum. Kulübe ve İzmir'e olan borcunuzu ödeyin. Taraftarımızı da artık üzmeye hakkınız yok. Bizi yaz-kış demeden desteklediler. Adana Demirspor maçında sizlerden alkışlanacak bir futbol ve galibiyet bekliyorum. Yönetim olarak her zaman arkanızda durduk, bundan sonra da desteğimizi sürdüreceğiz."

YILMAZ VURAL: HENÜZ BİR ŞEY KAYBETMEDİK

Teknik Direktör Yılmaz Vural da kimsenin moralini bozmaması gerektiğini söyledi. "Henüz hiçbir şey kaybetmedik" diyen Vural şunları söyledi:



"Süper Lig'e direkt yükselme şansımız belki zayıf ama kesinlikle play off'un dışında kalmayacağız. Kadromuz kaliteli. Bir maç kazanırsak gerisi gelecek" diye konuştu. Futbolcularından panik yapmamalarını ve strese girmemelerini de isteyen Vural, "Takımda bir endişe hakim. Üzerimizdeki baskı artıkça, futbola kendimizi veremiyoruz. Cumartesi evimizde oynayacağımız Adana Demirspor maçında taraftarımız bize sahip çıksın. Onların desteği ile kötü günleri atlatırız.

GÖZTEPE, ADANA DEMİRSPOR'U 7 MAÇTA DA YENEMEDİ

Bornova Stadı'nda cumartesi günü konuk edeceği Adana Demirspor'u yenerek yeniden çıkışa geçmek isteyen Göztepe, rakibi ile oynadığı son 7 lig maçını da kaybetti. Adana Demirspor'dan bu süreçte puan alamayan Göztepe, sezonun ilk yarısında da Adana'daki maçı 2-1 mağlup bitirdi. Göztepe, Adana Demirspor'a 2003-2004'te 2-0 ve 3-1, 2012-2013'te 2-0 ve 1-0, 2015-2016'da da 3-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup oldu. Göztepe bu periyotta rakibine 4 gol atarken, 15 kez de topu ağlarından çıkardı.

ADANA DEMİRSPOR CEPHESİ

ENGİN İPEKOĞLU: BİR MUCİZE OLURSA PLAY OFF'A KATILIRIZ

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, "Matematiksel olarak hala bir şansımız var, mucize olursa play-off'a katılırız." dedi.

İpekoğlu, Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, sahalarında Giresunspor karşısında aldıkları 2-1'lik mağlubiyetin, play-off'a kalma şanslarını azaltması açısından kötü olduğunu söyledi.

Giresunspor maçında kazanmak için sahaya çıktıklarını ancak başaramadıklarını belirten İpekoğlu, şöyle konuştu:

"Bu maçı kazansaydık play-off konusunda rahat olacaktık. Gerçekçi olmak gerekirse bu şansımız artık yok denecek kadar az. Matematiksel olarak hala bir şansımız var, mucize olursa play-off'a katılırız. Bu maçı kazansaydık gelecek hafta oynayacağımız Göztepe maçını da aldığımız taktirde play-off konusunda bir hayli rahat olacaktık."

"ADANA DEMİRSPOR'DA KİMSENİN PARASI KALMAZ"

Mavi-lacivertli takımın teknik direktörü İpekoğlu, bir gazetecinin "Adana Demirspor takımının mali açıdan sıkıntıda olmasından dolayı oyuncuların paralarının ödenemediği iddiaları sosyal medyada dolaşıyor, bunu nasıl değerlendirirsiniz?" şeklindeki sorusuna, şöyle cevap verdi:

"Özellikle TFF 1. Lig kulüplerinde hatta Spor Toto Süper Lig kulüplerinde de finansal açıdan sıkıntılar var. Her takımda olan problem bizim takımımızda da var ama futbolcu sahaya çıktığı zaman bunları düşünmez. Biz de yıllarca futbolculuk yaptık, biz de oynadığımız dönemlerde alacaklarımızı geç aldık ama sonuçta aldık. Adana Demirspor'da hiç kimsenin parası kalmaz. O anlamda baktığınız zaman sahaya çıkan oyuncunun o an itibariyle alacaklarının kafasından geçtiğini düşünmüyorum. Sözleşmelerde yazılı olan tutarlar ama 3 ay, ama 4 ay, ama 6 ay içerisinde bir şekilde tahsil ediliyor. Bizim takımızın zaten baktığınız zaman çok ciddi borç yükü de var. Bir taraftan önümüze federasyondan gelen borçları kapatacaksınız, bir taraftan futbolculara ödeme yapacaksınız. Bu anlamda gelir ve gider dengesinde ciddi farklılıklar olduğu için zaman zaman sıkıntılar yaşanıyor. Bu anlamda da yönetimimiz elinden gelen çabayı gösteriyor. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren bu sıkıntılar giderilecek."

CEZALILAR CAN SIKIYOR

Göztepe maçı hazırlıkları kapsamında Adana Demirspor çalışmalarını kendi tesislerinde sürdürecek. Giresunspor maçında kırmızı kart gören kaleci Fevzi Elmas ve sarı kart cezalısı durumuna düşen Oğuzhan Berber, Göztepe maçında oynayamayacak.