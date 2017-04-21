Emmanuel Emenike 8 tane ev aldı

Emmanuel Emenike, rotayı emlakçılığa çevirdi! Fenerbahçe'nin Nijeryalı forveti Emenike, futbolda bulamadığını emlak işinden bulmaya çalışıyor...



Fenerbahçe'de gözden düşen ve sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Emenike, emlak işine el attı ve 8 adet dubleks ev satın aldı.



Emenike'nin satın aldığı lüks evlerin tanesinin ise 1.5 milyon Dolar olduğu belirtildi.



29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 21 maça çıkarken 7 gol ve 4 asist üretti.

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