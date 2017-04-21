FENERBAHÇE HABERLERİ
21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Emmanuel Emenike Fenerbahçe
FUTBOL

Emmanuel Emenike 8 tane ev aldı

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu emlakçı oldu

21 Nisan 2017 Cuma, 17:49:35 Güncelleme: 18:12:45

Emmanuel Emenike, rotayı emlakçılığa çevirdi! Fenerbahçe'nin Nijeryalı forveti Emenike, futbolda bulamadığını emlak işinden bulmaya çalışıyor...

Fenerbahçe'de gözden düşen ve sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Emenike, emlak işine el attı ve 8 adet dubleks ev satın aldı.

Emenike'nin satın aldığı lüks evlerin tanesinin ise 1.5 milyon Dolar olduğu belirtildi.

29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 21 maça çıkarken 7 gol ve 4 asist üretti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da derbi maçı hazırlıkları
FUTBOL

Galatasaray'da derbi hazırlıkları
Derbide gözler Hollandalıların üzerinde!
FUTBOL

Derbide gözler Hollandalıların üzerinde!
Advocaat'ın derbideki kozu Alper Potuk
FUTBOL

Advocaat derbide ona güveniyor!
Panathinaikos: 75 - Fenerbahçe: 80 | MAÇ SONUCU
BASKETBOL

OAKA'da destan yazdık!