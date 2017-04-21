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Fenerbahçe derbi hazırlıkları
FUTBOL

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 23 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü

21 Nisan 2017 Cuma, 17:51:33 Güncelleme: 18:00:55

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, pas organizasyonlarının yanı sıra taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak.

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