Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, pas organizasyonlarının yanı sıra taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak.