Spor Toto Süper Lig'de aynı puanda bulunan iki takım olan Aytemiz Alanyaspor ve Osmanlıspor karşılaşıyor. İki takım da Avrupa için mücadelesini sürdürüyor. Peki Alanyaspor - Osmanlıspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

ALANYASPOR - OSMANLISPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bahçeşehir Okulları Arena'da oynanacak maçta tecrübeli hakem Özgür Yankaya düdük çalacak. Saat 16:00'da başlayacak maç beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

● Aytemiz Alanyaspor, oynadığı son 5 maçta 5 galibiyet aldı.

● Osmanlıspor, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

● Alanyaspor, oynadığı son 5 maçta rakip kaleye 17 gol gönderdi ve kalesinde 9 gol gördü.

● Osmanlıspor, oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, 9 gol yedi.

● İki takım Süper Lig'de ilk kez ligin ilk yarısında karşılaşmı ve mücadeleyi Osmanlıspor 2-0 kazanmıştı.

● Alanyaspor, bu sezon en az hava topu kazanan takım olarak kayıtlara geçti. Alanyaspor bu sezon lig boyunca 329 hava topu kazanabildi.

● Alanyaspor, evinde oynadığı son karşılaşmada Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

● Osmanlıspor, deplasmanda oynadığı son maçta Kayserispor'u 4-1 yendi.

MUHTEMEL KADROLAR

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Fabrice N'Sakala, Georgios Tzavellas, Kenneth Omeruo, Lamine Gassama, Isaac Sackey, Emre Akbaba, Daniel Candeias, Efecan Karaca, Junior Fernandes, Vagner Love

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Vaclav Prochazka, Avdija Vrsajevic, Tiago Pinto, Numan Çürüksu, Adam Maher, Mehmet Güven, Umar Aminu, Luiz Carlos, Pierre Webo, Thievy Bifouma