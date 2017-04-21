Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki tesislerin tapusunu aldı

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, 2009 yılında Düzce Valiliği ile imzalanan protokolle, kamp tesisleri yapılması amacıyla 25 yıllığına kulübe devredilen ve 2011'de yapımı tamamlanarak hizmete giren, Fenerbahçe Kulübü Resort ve Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nin tapusunun bedeli karşılığında satın alındığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Resort ve Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nin tapusunun Fenerbahçe Kulübüne kazandırılmasına verdikleri değerli desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal'a ve emeği geçen tüm devlet görevlilerine, teşekkürlerimizi sunarız. Tesislerin camiamıza, genel kurul ve yüksek divan kurulu üyelerimiz ve taraftarlarımıza hayırlı olmasını dileriz."