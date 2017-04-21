FENERBAHÇE HABERLERİ
21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri
FUTBOL

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki tesislerin tapusunu aldı

Fenerbahçe Kulübü, takımların kamp yaptığı Topuk Yaylası'ndaki tesisin tapusunu aldı

21 Nisan 2017 Cuma, 19:13:37 Güncelleme: 19:14:53

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, 2009 yılında Düzce Valiliği ile imzalanan protokolle, kamp tesisleri yapılması amacıyla 25 yıllığına kulübe devredilen ve 2011'de yapımı tamamlanarak hizmete giren, Fenerbahçe Kulübü Resort ve Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nin tapusunun bedeli karşılığında satın alındığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe Resort ve Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nin tapusunun Fenerbahçe Kulübüne kazandırılmasına verdikleri değerli desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal'a ve emeği geçen tüm devlet görevlilerine, teşekkürlerimizi sunarız. Tesislerin camiamıza, genel kurul ve yüksek divan kurulu üyelerimiz ve taraftarlarımıza hayırlı olmasını dileriz."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'tan Galatasaray'a sert yanıt!
FUTBOL

Beşiktaş'tan G.Saray'a sert yanıt!
UEFA kulüpler sıralaması
FUTBOL

UEFA resmen açıkladı! Türk takımları...
Talisca, Avrupa Ligi'nde haftanın en iyi oyuncusu seçildi
FUTBOL

Haftanın en iyisi Talisca!
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

‘Seksi Şempanze’ şimdi ne yapıyor?