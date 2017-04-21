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Antalyaspor - Trabzonspor
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Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Peki Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

21 Nisan 2017 Cuma, 19:17:38 Güncelleme: 19:36:12

Spor Toto Süper Lig'de 2017'nin en iyi takımı olan Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Çıkışını sürdürmek isteyen Trabzonspor'da tek hedef galibiyet. Peki Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Antalya Arena'da oynanacak karşılaşmada tecrübeli hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Saat 19:00'da başlayacak olan mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

● Antalyaspor, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

● Trabzonspor, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

● Antalyaspor, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.

● Trabzonspor, oynadığı son 5 maçta 10 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.

● Antalyaspor, evinde oynadığı son maçta Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

● Trabzonspor, deplasmanda oynadığı son maçta Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

● İki takım şimdiye kadar 41 kez karşılaştı, Antalyaspor yalnızca 8 galibiyet alabildi.

● İki takım arasında oynanan son iki maçı Antalyaspor 7-0 ve 1-0'lık skorlarla kazandı.

● Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a 4-3 kaybeden Trabzonspor, 2017 yılında ilk defa mağlup oldu.

MUHTEMEL KADROLAR

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Salih Dursun, Ondrej Celustka, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Zeki Yıldırım, Sandro, Samuel Eto'o, Moestafa El Kabir, M'Bila Etame, Deniz Kadah

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Jan Durica, Joao Pereira, Uğur Demirok, Emmanuel Mas, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Ogenyi Onazi, Hugo Rodallega, Fabian Castillo

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