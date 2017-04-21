Dursun Özbek'ten Beşiktaş açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A Spor'a konuştu. Özbek, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon'a elenmesinin ardından, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan UEFA Kupası paylaşımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
— HT Spor (@htspor) April 21, 2017
İşte Dursun Özbek'in sözleri:
"Beşiktaş, Avrupa'da buraya kadar çok iyi geldi. Elenmelerine üzüldüm. Beşiktaş'ı oyunu için tebrik ediyorum. O paylaşım olmaması gereken bir paylaşımdı. Zamanlaması yanlış oldu. Bu konuda gerekeni yapacağız."
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER