Dursun Özbek'ten Beşiktaş açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A Spor'a konuştu. Özbek, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon'a elenmesinin ardından, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan UEFA Kupası paylaşımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

— HT Spor (@htspor) April 21, 2017

İşte Dursun Özbek'in sözleri:

"Beşiktaş, Avrupa'da buraya kadar çok iyi geldi. Elenmelerine üzüldüm. Beşiktaş'ı oyunu için tebrik ediyorum. O paylaşım olmaması gereken bir paylaşımdı. Zamanlaması yanlış oldu. Bu konuda gerekeni yapacağız."