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Dursun Özbek
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Dursun Özbek'ten Beşiktaş açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş'ın Lyon'a elenmesinin ardından, sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan UEFA Kupası paylaşımına ilişkin, "Zamanlaması yanlış oldu. Bu konuda gerekeni yapacağız" dedi

21 Nisan 2017 Cuma, 20:30:46 Güncelleme: 20:38:21

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A Spor'a konuştu. Özbek, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon'a elenmesinin ardından, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan UEFA Kupası paylaşımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Dursun Özbek'in sözleri:
"Beşiktaş, Avrupa'da buraya kadar çok iyi geldi. Elenmelerine üzüldüm. Beşiktaş'ı oyunu için tebrik ediyorum. O paylaşım olmaması gereken bir paylaşımdı. Zamanlaması yanlış oldu. Bu konuda gerekeni yapacağız."

 

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