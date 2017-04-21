Atiker Konyaspor: 1 - Gaziantepspor: 2 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig 28. hafta karşılaşmasında Atiker Konyaspor'a konuk olan Gaziantepspor, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Küme düşme potasından kurtulmayı amaçlayan Gaziantepspor, 28. dakikada Evans Kangwa'nın golüyle 1-0 öne geçerken ilk yarının son dakikasında penaltı kazanan ev sahibi Konyaspor, Jagos Vukovic ile durumu 1-1'e getirdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip Gaziantepspor, 52'de golcü oyuncusu Muhammet Demir ile 2-1'lik üstünlüğü ele geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Gaziantepspor'un 2-1'lik galibiyeti ile sona erdi.

Konyaspor bu yenilgiyle 39 puanda kalırken, Gaziantepspor puanını 25'e yükseltti. Gaziantepspor gelecek hafta sahasında Karabükspor'u ağırlarken, Atiker Konyaspor deplasmanda Osmanlıspor ile mücadele edecek.

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ATİKER KONYASPOR: 1 - GAZİANTEPSPOR: 2

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş

ATİKER KONYASPOR: Kaya Tarakçı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Jonsson (Dk. 75 Meha), Fofana (Dk. 60 Rangelov), Milosevic (Dk. 61 Ömer Ali Şahiner), Hadziahmetovic, Bajic

GAZİANTEPSPOR: Victor, Barış Yardımcı, Wallace Reis, Musa Nizam, Pedroso, Fatau, Thiam, Kangwa (Dk. 65 Ben-Hatira), Marcinho (Dk. 82 Elyasa), İlhan Parlak, Muhammed Demir (Dk. 87 Sefa Yılmaz)

GOLLER: Dk. 28 Kangwa, Dk. 53 Muhammed Demir (Gaziantepspor), Dk. 45 Vukovic (Penaltıdan) (Atiker Konyaspor)

SARI KART: Dk. 72 Mehmet Uslu (Atiker Konyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

2. dakikada Barış Yardımcı'nın sağdan ortasında, ceza sahasında topla buluşan Kangwa kafayla meşin yuvarlağı Wallace Reis'in önüne indirdi. Bu futbolcunun gelişine sert vuruşunda kaleci Kaya Tarakçı topu güçlükle kontrol etti.

28. dakikada Gaziantepspor öne geçti. Barış Yardımcı'nın sağdan ortasında, arka direkte iyi yükselen Kangwa'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1

34. dakikada Milosevic'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, arka direğe yönelen topu kaleci Victor, son anda üstten kornere çeldi.

44. dakikada Atiker Konyaspor penaltı kazandı. Ceza sahasında Skubic, Pedroso ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 45. dakikada penaltıyı kullanan Vukovic, topu filelerle buluşturdu: 1-1

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

53. dakikada Gaziantepspor Muhammed Demir ile yeniden öne geçti. Marcinho'nun soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında yeşil-beyazlı defans oyuncuları topu uzaklaştırdı. Ceza yayına yakın bir noktada meşin yuvarlağı önünde bulan Barış Yardımcı'nın şutunda top, savunmaya çarpıp altıpastaki Muhammet Demir'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

84. dakikada Meha'nın yaklaşık 35 metreden kaleye gönderdiği sert şutta top üstten auta gitti.