Chelsea - Tottenham maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

İngiltere FA Kupası yarı final mücadelesinde Antonio Conte yönetimindeki Chelsea, Mauricio Pochettino yönetimindeki Tottenham ile karşılaşıyor. Peki Chelsea - Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?
CHELSEA - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
22 Nisan Cumartesi günü Wembley'de oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 19:15'te başlayacak. İngiliz hakem Martin Atkinson'un düdük çalacağı mücadele Tivibu Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.
● Chelsea, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.
● Tottenham, oynadığı son 5 maçta 5 galibiyet aldı.
● Chelsea, oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.
● Tottenham, oynadığı son 5 maçta rakip fileye 15 gol gönderirken, kalesinde yalnızca 2 gol gördü.
● Tottenham, son 8 maçtır sahadan galibiyetle ayrılıyor, toplamda ise 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberliği bulunuyor.
● Chelsea ise oynadığı son 10 maçta 7 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
● Chelsea ve Tottenham arasında oynanan son karşılaşmayı Tottenham 2-0 kazanmıştı.
● Aralarındaki son 10 maçta ise Chelsea 4 galibiyet, Tottenham 2 galibiyet aldı. İki takımın 4 maçı berabere sonuçlandı.
MUHTEMEL KADROLAR
Chelsea: Asmir Begovic, Kurt Zouma, Gary Cahill, Cesar Azpilicueta, David Luiz, N'Golo Kante, Eden Hazard, Pedro, Nemanja Matic, Victor Moses ve Diego Costa
Tottenham: Hugo Lloris, Kyle Walker, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Ben Davies, Eric Dier, Moussa Dembele, Dele Alli, Christian Eriksen, Heung Min Son, Harry Kane