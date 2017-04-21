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Chelsea - Tottenham
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Chelsea - Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

İngiltere FA Kupası yarı final karşılaşmasında Chelsea, Tottenham ile karşılaşıyor. Zorlu maç öncesi iki takım için de hedef galibiyet. Peki Chelsea - Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

21 Nisan 2017 Cuma, 22:16:32 Güncelleme: 22:20:51

İngiltere FA Kupası yarı final mücadelesinde Antonio Conte yönetimindeki Chelsea, Mauricio Pochettino yönetimindeki Tottenham ile karşılaşıyor. Peki Chelsea - Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

CHELSEA - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

22 Nisan Cumartesi günü Wembley'de oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 19:15'te başlayacak. İngiliz hakem Martin Atkinson'un düdük çalacağı mücadele Tivibu Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.

● Chelsea, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

● Tottenham, oynadığı son 5 maçta 5 galibiyet aldı.

● Chelsea, oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.

● Tottenham, oynadığı son 5 maçta rakip fileye 15 gol gönderirken, kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

● Tottenham, son 8 maçtır sahadan galibiyetle ayrılıyor, toplamda ise 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberliği bulunuyor.

● Chelsea ise oynadığı son 10 maçta 7 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

● Chelsea ve Tottenham arasında oynanan son karşılaşmayı Tottenham 2-0 kazanmıştı.

● Aralarındaki son 10 maçta ise Chelsea 4 galibiyet, Tottenham 2 galibiyet aldı. İki takımın 4 maçı berabere sonuçlandı.

MUHTEMEL KADROLAR

Chelsea: Asmir Begovic, Kurt Zouma, Gary Cahill, Cesar Azpilicueta, David Luiz, N'Golo Kante, Eden Hazard, Pedro, Nemanja Matic, Victor Moses ve Diego Costa

Tottenham: Hugo Lloris, Kyle Walker, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Ben Davies, Eric Dier, Moussa Dembele, Dele Alli, Christian Eriksen, Heung Min Son, Harry Kane

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