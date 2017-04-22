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FUTBOL

Beşiktaş'ın kırmızı saçlı taraftarı konuştu!

22 Nisan 2017 Cumartesi, 10:35:03

  • 1 Beşiktaş'ın kırmızı saçlı taraftarı konuştu!
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    Vodafone Arena’daki Lyon maçında sürekli ekrana yansıtılan Beşiktaş’ın fanatik taraftarı Eva sosyal medyada çok konuşuldu.

     

  • 2 Beşiktaş'ın kırmızı saçlı taraftarı konuştu!
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    Kızıl saçları ve müthiş coşkusuyla tribünün bilinen simalarından olan 36 yaşındaki Eva şöyle konuştu:

     

  • 3 Beşiktaş'ın kırmızı saçlı taraftarı konuştu!
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    "Ben 10 yıldır maçlara gidiyorum. 8 yıl kapalı alttaydım, iki yıl da Olimpiyat ve Başakşehir statlarında maç izledim. Kongre üyesiyim."

     

  • 4 Beşiktaş'ın kırmızı saçlı taraftarı konuştu!
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    "Eskiler beni tanıyor, yeni taraftarların ise tuhafına gidiyor. Ben maçlara çekirdek çitlemek için değil, takımıma destek olmak için gidiyorum."

     

  • 5 Beşiktaş'ın kırmızı saçlı taraftarı konuştu!
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    "Heyecanımı, üzüntümü, her şeyi anlık yaşarım. Kamera beni göstermiş, göstermemiş de umurumda değil."

     

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