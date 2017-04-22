Çaykur Rizespor-Başakşehir (CANLI YAYIN)

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ÇAYKUR RİZESPOR- BAŞAKŞEHİR

STAT: Yeni Rize Şehir

SAAT: 13:30

HAKEM: Bülent Yıldırım

YAYIN: BeIN SPORTS 1

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Robin, Süleyman, Dhurgham, Yakoubi, Saadane, Fink, Petrucci, Edomwonyi, Igıebor, Kweuke

YEDEKLER: Diallo, Özgür, Oğulcan, Oğuz Han, Orhan, Janster, Recep Niyaz

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Yalçın, Epureanu, Alparslan, Mahmut, Emre, Cengiz, Visca, Mossoro, Adebayor

YEDEKLER: Ufuk, Attamah, Eren, İrfan Can, Holmen, Napoleoni, Mustafa

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

LİGDE 8. MAÇ

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir, yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak. İki takım bu mücadeleyle ligde 8. kez karşı karşıya gelecek.

Turuncu-lacivertliler, geride kalan 27 haftada 16 galibiyet, 3 mağlubiyet, 8 beraberlik alarak elde ettiği 56 puanla ikinci sırada bulunurken, Çaykur Rizespor ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 yenilgi sonucu 23 puanla 16. sırada yer alıyor.

İki takım daha önce ligde 7 kez karşılaştı. Bu maçların 5'ini Medipol Başakşehir kazanırken, 2 mücadeleden ise Çaykur Rizespor galip ayrıldı. Mavi-yeşilliler, Süper Lig'de İstanbul ekibiyle evinde oynadığı 3 maçın 2'sini kazanma başarısı gösterdi.

RİZE EVİNDE KAZANAMIYOR

Geçtiğimiz hafta Adanaspor'u mağlup ederek 7 maçlık galibiyet hasretine son veren Çaykur Rizespor, buna karşı evinde oynadığı son 4 maçı da kazanamadı. 18 Mayıs'ta Rize'de Galatasaray ile 1-1 berabere kalan mavi-yeşilli takım, ardından evinde oynadığı mücadelelerde sırasıyla Kayserispor'a 4-2, Antalyaspor'a 2-1 ve Trabzonspor'a 1-0 kaybetti.

BAŞAKŞEHİR AVANTAJ PEŞİNDE

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, bu maç öncesi oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasını kayıpsız geçmek istiyor. Turuncu-lacivertliler, Rizespor'u mağlup ettikten sonra Beşiktaş'ı da saha avantajını kullanarak yenip şampiyonluk yarışından kopmamanın hesaplarını yapıyor.