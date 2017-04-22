La Liga'da 33'üncü hafta mücadelesinde Real Madrid - Barcelona'yı konuk edecek. Ligde ve Avrupa'da dolu dizgin yoluna devam eden Real Madrid, Barcelona'yı yenerse şampiyonluk yolunda dev bir adım atacak. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifreli mi, şifresiz mi? İşte El Clasico'ya dair tüm detaylar...

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYCAK?

İspanya La Liga'da 33'üncü hafta El Clasico heyecanına sahne olacak. Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak dev karşılaşma tüm dünyada dört gözle bekleniyor.

Efsane futbolcusu Zinedine Zidane'ın teknik adamlığındaki Real Madrid ligde ve Avrupa'da müthiş bir sezon geçiriyor. Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde Bayern Münih'i eleyerek yarı finale yükselen Madrid, ligde de en yakın takipçisi Barcelona'nın bir maç eksiğine rağmen 3 puan önünde yer alıyor.

El Clasico'yu kazanması halinde maç eksiğiyle 6 puanlık bir avantaj yakalayacak olan Real Madrid, ikili averajda da rakibine üstünlük sağlamış olacak. Ligin ilk yarısındaki karşılaşmada Camp Nou'dan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Real Madrid evindeki maçı kazanarak şampiyonluk yolunda dev bir adım atarak Barcelona'yı demoralize etmenin planını kuruyor.

Ligde 32 haftada 72 puan toplayan ve Madrid ekibinin arkasından 2'inci sırada bulunan Barcelona'da işler iyi gitmiyor. Temsilcimiz Arda Turan'ın da formasını giydiği Barcelona, hafta içinde 3-0'ın rövanşında Juventus'la sahasında 0-0 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etti. Ligde Real Madrid'i yenerek hem zirveye ortak olmanın planını yapan Barça hem de Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı şoku üzerinden atmak istiyor.

Karşılaşmayı kazanması halinde ikili averajda da avantajı eline geçirecek olan Barcelona, Real Madrid'in eksik olan maçında hata yapmasını bekleyecek.

Tüm dünyanın ekranlara kilitleneceği Real Madrid - Barcelona maçı 23 Nisan Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Santiago Bernebau'da oynanacak mücadele beIN Sport 3 kanalından izlenecek. Kritik karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak.

EL CLASİCO'DA SON 10 MAÇ

El Clasico'da son 10 maçta Real Madrid 5 kez sahadan galip ayrılırken, Barcelona'da 4 kez galibiyet sevinci yaşadı. Dev mücadelede taraflar 1 kez eşitliği bozamadı.

Barcelona 1 - 3 Real Madrid

Real Madrid 2 - 1 Barcelona

Barcelona 2 - 1 Real Madrid

Real Madrid 3 - 4 Barcelona

Barcelona 1 - 2 Real Madrid

Real Madrid 3 - 1 Barcelona

Barcelona 2 - 1 Real Madrid

Real Madrid 0 - 4 Barcelona

Barcelona 1 - 2 Real Madrid

Barcelona 1 - 1 Real Madrid

İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

REAL MADRİD

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi ve La Liga'da çıktığı son 10 maçta müthiş bir istatistik yakaladı. 10 maçın 9'unu kazanan Real Madrid, 1 kez berabere kaldı ve hiç yenilmedi. Real Madrid, 10 maçta 27 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

Eibar 1 - 4 Real Madrid

Napoli 1 - 3 Real Madrid

Real Madrid 2 - 1 Real Betis

Athletic Bilbao 1 - 2 Real Madrid

Real Madrid 3 - 0 Alaves

Leganes 2 - 4 Real Madrid

Real Madrid 1 - 1 Atletico Madrid

Bayern München 1 - 2 Real Madrid

Sport.Gijon 2 - 3 Real Madrid

Real Madrid 4 - 2 Bayern München

BARCELONA

Barcelona, Şampiyonlar Ligi ve La Liga'da çıktığı son 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 3 kez de sahadan mağlup ayrıldı. 10 karşılaşmada 28 gol atan Barcelona, kalesinde 13 gol gördü. Barcelona yalnızca 3 maçta gol yemezken, 3 maçta da gol atma başarısı gösteremedi.

Barcelona 5 - 0 Celta Vigo

Barcelona 6 - 1 Paris SG

Deportivo 2 - 1 Barcelona

Barcelona 4 - 2 Valencia

Granada 1 - 4 Barcelona

Barcelona 3 - 0 Sevilla

Malaga 2 - 0 Barcelona

Juventus 3 - 0 Barcelona

Barcelona 3 - 2 Real Sociedad

Barcelona 0 - 0 Juventus

RONALDO REKORA DOYMUYOR

Başkent ekibiyle tüm organizasyonlarda sergilediği performans ve attığı gollerle adından söz ettiren yıldız oyuncu, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok rekoru geride bıraktı.

Ronaldo, Real Madrid'de en fazla gol atan, La Liga'da en çok hat-trick yapan, bir futbol maçının her dakikasında gol sevinci yaşayan, Kupa 1'de bir sezonda en fazla gol kaydeden ve Portekiz Milli Takımı'nda en çok forma giyen ile en fazla fileleri havalandıran oyuncu olmak üzere birçok farklı alanda rekor kırdı.

MADRİD'İN EN GOLCÜSÜ

Ronaldo, sekizinci sezonunu yaşadığı Real Madrid'de tarihin en skorer oyuncusu olarak dikkati çekiyor.

Eflatun-beyazlı formayla şu ana kadar tüm kulvarlarda 386 maçta forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, rakip fileleri 395 kez havalandırdı.

Golcü futbolcunun ardından 741 karşılaşmada 323 gol atan Raul Gonzalez ile 396 maçta 308 kez skor tabelasını değiştiren Alfredo Di Stefano sıralandı. Başkent ekibinde oynadığı 353 maçta 177 gol atan Benzema ise aktif futbolcular arasında Ronaldo'ya en yakın isim konumunda bulunuyor.

Portekizli oyuncu, Real Madrid ile La Liga'da en fazla gol atan (279) ve en çok hat-trick yapan (38) oyuncu olarak da öne çıkıyor.

Ronaldo, Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanan derbide en fazla gol atan (18) futbolcu konumunda yer alıyor.

BİR SEZONDA EN ÇOK GOL ATAN RONALDO

Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 2013-2014'ü 17 golle tamamlayan Ronaldo, bu alanda bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını elinde tutuyor.

Kupa 1'de bir sezonda en çok gol atan futbolcular sıralamasında Ronaldo'yu, 2011-2012 sezonunda 14 gol kaydeden Barcelonalı Messi takip ediyor.

PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI'NIN EN GOLCÜSÜ

Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nda tarihin en fazla forma giyen ve gol atan futbolcu unvanını elinde bulunduruyor.

Milli takım ile 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda zafere ulaşan 32 yaşındaki futbolcu, 2003'ten bu yana 138 maça çıktığı Portekiz formasıyla 71 kez fileleri havalandırdı.

MESSİ'YE BİR ADIM UZAKLIKTA

Ronaldo, Bayern Münih maçında attığı 3 golle Şampiyonlar Ligi'nde 6. kez hat-trick yaparak Arjantinli yıldız Messi'nin (7) rekoruna bir adım daha yaklaştı.

Portekizli futbolcu, Bayern Münih'in yanı sıra Kupa 1'de Galatasaray, Ajax, Shakhtar Donetsk, Wolfsburg ve Malmö ağlarını 3'er kez havalandırmayı başardı.

LA LİGA'DA PUAN DURUMU

1-Real Madrid 75 (1 MAÇ EKSİK)

2- Barcelona 72

3 -Atletico Madrid 65

4- Sevilla 65

5-Villarreal 54

6- Athletic Bilbao 53

7- Real Sociedad 52

8- Eibar 50

9- Espanyol 49

10- Celta Vigo 44

11- Deportivo Alaves 43

12- Valencia 40

13- Las Palmas 38

14- Real Betis 34

15- Malaga 33

16- Deportivo La Coruna 31

17- Leganes 27

18- Sporting Gijon 22

19- Granada 20

20- Osasuna 17

La Liga'da kırmızı ile işaretlenen takımlar bir alt lige düşüyor.

Siyah ile belirtilen takımlar doğrudan Şampiyonlar Ligi'nin yolunu tutuyor.

Mavi ile işratlenen takım ön eleme ile Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor.

Lacivert ile işaretlenen takımlar UEFA Avrupa Ligi'ne katılıyor.