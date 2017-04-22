Antalyaspor - Trabzonspor | CANLI YAYIN

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Ligin ikinci bölümünde 10 lig maçında 8 galibiyet, 2 beraberlik aldıktan sonra geçen hafta iç sahada Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan bordo-mavililer, Avrupa kupalarına katılma yolunda, bir basamak gerisinde bulunan Antalyaspor engelini kayıpsız geçmek istiyor.

Ligde son 6 deplasman maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, dış sahadaki yenilmezlik serisini de 7'ye çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor'da kart cezalısı kaptan Onur Recep Kıvrak'ın haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Ligde Trabzonspor 44 puanla 5'inci, Antalyaspor ise 43 puanla 6'ncı sırada bulunuyor.

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TRABZONSPOR - ANTALYASPOR

STAT: Antalya

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

SAKATLAR: Chico, Emre Güral, Kenan Horic (Antalya)

CEZALI: Deniz Kadah (Antalya) / Onur Kıvrak (Trabzon)

ANTALYASPOR: Ferhat, Celustka, Diego, Salih, Sakıb, Charles, Sandro, Danilo, El Kabir, M'Billa, Eto'o

YEDEKLER: Fornezzi, Motta, Yusuf, Drole, Yekta, Zeki, Serdar

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

TRABZONSPOR: Esteban, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi, Olcay, Yusuf Yazıcı, N'Doye, Rodallega

YEDEKLER: Uğurcan, Medjani, Zeki Yavru, Mustafa, Aytaç, Bero, Castillo

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU

42. RANDEVU

Trabzonspor ile Antalyaspor, ligde 42. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 41 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 24-8 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 71 gol atarken, kalesinde 41 gol gördü.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, rakibiyle Antalya'da oynadığı 20 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik aldı, 6 kez de mağlup oldu. Bordo-mavililer bu maçlarda 28 gol attı, kalesinde 24 gole engel olamadı.

SON 6 DEPLASMANDA 1 GALİBİYET

Antalya deplasmanında rakibine karşı genel bir üstünlüğü bulunan Trabzonspor, son maçlarda ise galip gelmekte zorlandı. Bordo-mavililer, Antalya'da son 6 maçta sadece bir kez kazanırken, 3 kez mağlup oldu, 2 kez de berabere kaldı. Öte yandan iki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti geçen sezon Antalyaspor, sahasında 7-0'lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı yenilgilerinden birini aldı.