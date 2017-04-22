BEŞİKTAŞ HABERLERİ
22 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Beşiktaş
FUTBOL

Beşiktaş: UEFA'nın yeni bir kısıtlaması yok

Beşiktaş'ın FFP'de yeni bir yaptırımla karşılaşacağı yönündeki haberlere kulüpten yanıt geldi

22 Nisan 2017 Cumartesi, 14:53:57 Güncelleme: 14:58:15

Beşiktaş resmi internet sitesi aracılığıyla bir bildiri yayımlayarak, bazı basın organlarında çıkan Finansal Fair-Play anlaşmasıyla ilgili söylentilere yanıt verdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Dün UEFA'nın yaptığı açıklama üzerine basın yayın organlarında 'UEFA'dan Beşiktaş'a Kötü Haber' başlıkları ile yer alan haberlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.

Kulübümüz, finansal fair play kriterleri çerçevesinde UEFA ile 3 yıllık anlaşma yapmıştır ve bu anlaşmada geriye 1 yıllık süreç kalmıştır.

Bazı basın yayın organlarında zaman zaman FFP Kriterlerinin bu yaz sona ereceği haberleri üzerine, Başkanımız Fikret Orman en son geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir basın toplantısında konuya açıklık getirip, 'UEFA ile yaptığımız anlaşmanın 2 yılının geride kaldığını ve önümüzdeki sene de devam edeceğini' net bir şekilde ifade etmiştir.

Kulübümüz, UEFA ile yapılan anlaşmada ilk 2 yıllık süreçte fesih ve ceza getirebilecek tüm hedefleri tutturmuş ve verdiği sözleri tutmuştur.

UEFA'nın yazılı metninde geçen 'kısmi uygunluk' ifadesi sadece kalan süre ile alakalı olup, kulübümüzün zaten bilindiği gibi 1 yılı daha kaldığının ifadesidir. UEFA'nın kulübümüze herhangi bir yeni kısıtlaması bulunmamaktadır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ın kırmızı saçlı taraftarı konuştu!
FUTBOL

'Kırmızı saçlı taraftar' konuştu!
Lyon maçının ardından Beşiktaş'ta büyük üzüntü
FUTBOL

Beşiktaş yöneticisi hüngür hüngür ağladı
Talisca: "Beni Beşiktaş kendime getirdi"
FUTBOL

Talisca'dan Beşiktaşlılara büyük müjde
Dursun Özbek'ten Beşiktaş açıklaması!
FUTBOL

Olay yaratan paylaşım için flaş açıklama!