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Ali Palabıyık
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Ali Palabıyık'a UEFA'dan görev

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, UEFA Gençler Ligi'nde final maçını yönetecek

22 Nisan 2017 Cumartesi, 17:19:06 Güncelleme: 17:20:33

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, Avusturya'nın Salzburg ile Portekiz'in Benfica takımları arasında oynanacak UEFA Gençler Ligi final maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 24 Nisan Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Stadyumu'nda TSİ 18.00'de başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın UEFA tarafından görevlendirildiği belirtildi.

Palabıyık'ın yardımcılıklarını Cem Satman ve Kerem Ersoy'un yapacağı maçın dördüncü hakeminin ise Alper Ulusoy olacağı kaydedildi.

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