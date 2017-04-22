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Enes Ünal
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Enes Ünal, dünya devlerini peşine taktı!

Sezon başında Manchester City'den Twente'ye kiralan 19 yaşındaki Milli golcü Enes Ünal için İtalya'dan flaş bir transfer açıklaması geldi

22 Nisan 2017 Cumartesi, 17:31:28 Güncelleme: 17:34:24

İtalyan basınında yer alan habere göre; İtalya Serie A Ligi takımlarından Lazio, Enes Ünal'ı transfer etmek istiyor. Yine İtalyanlara göre Lazio, bu transfer için Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Monaco ile yarışmak zorunda.

Bonservis bedeli 5.5 milyon Euro olan Enes Ünal'ı transfer etmek için Avrupa kulüplerinin Manchester City'ye en az 10 milyon Euro teklifte bulunması gerektiği belirtildi.

GUARDIOLA BU YAZ KARARINI VERECEK!

İngiliz basınına konuşan İtalyan bir yetkili, ''Lazio, Enes'i istiyor. Ne kadar iyi olduğunu bu sene gösterdi. Hollanda'da piyasasını her geçen gün arttırıyor. City hala onun geleceği hakkında bir karar vermedi.

Guardiola, bu yaz takımla beraber Enes Ünal'ı Amerika kampına götürecek. Ondan sonra kararını verecek'' sözlerini kullandı.

Enes Ünal, bu sezon Twente formasıyla Hollanda Ligi'nde 29 maça çıktı, 17 gol ve 4 asist üretti. Türk golcü, Hollanda'da gol krallığı yarışında üst sıralarda yer alıyor.

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