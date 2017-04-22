Aytemiz Alanyaspor: 0 - Osmanlıspor: 1

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor'u ağırladı.

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Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlanırken, başkent ekibinde Pierre Webo 69. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, mücadele 1-0 Osmanlıspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla 37 puanlı Osmanlıspor 8. sırada yer aldı. 34 puana sahip olan Aytemiz Alanyaspor ise 13. sırada kaldı.

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