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Aytemiz Alanyaspor: 0 - Osmanlıspor: 1
FUTBOL

Aytemiz Alanyaspor: 0 - Osmanlıspor: 1

Süper Lig'in 28. haftasında Osmanlıspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın tüm detayları HTSPOR ARENA'da...

22 Nisan 2017 Cumartesi, 18:11:39 Güncelleme: 18:17:51

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor'u ağırladı.

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Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlanırken, başkent ekibinde Pierre Webo 69. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, mücadele 1-0 Osmanlıspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla 37 puanlı Osmanlıspor 8. sırada yer aldı. 34 puana sahip olan Aytemiz Alanyaspor ise 13. sırada kaldı.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

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