TFF 1. Lig'de Giresunspor, lider Yeni Malatyaspor karşısında zorlu bir maça çıkıyor. Yükselme hedefinde lidere karşı mutlak bir galibiyet arayan Giresunspor, 3 puan alarak üst sıralara yerleşmek istiyor. Peki Giresunspor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

GİRESUNSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Saat 18:30'da başlayacak karşılaşma Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Hakem Ümit Öztürk'ün düdük çalacağı mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İKİ TAKIM VE MAÇ HAKKINDA İSTATİSTİKLER

● Giresunspor, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet aldı.

● Yeni Malatyaspor, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

● Giresunspor, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.

● Yeni Malatyaspor, oynadığı son 5 maçta 6 gol attı, 4 gol yedi.

● Giresunspor, evinde oynadığı son maçta Bandırmaspor'u 1-0 yendi.

● Yeni Malatyaspor, deplasmanda oynadığı son maçta Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.

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