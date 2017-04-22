Göztepe: 3 - Adana Demirspor: 2

GÖZTEPE: 3 - ADANA DEMİRSPOR: 2
STAT: Bornova
HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Yıldırım, Mustafa Sönmez
GÖZTEPE: Günay Güvenç, Tanju Kayhan, Emre Can Coşkun, Lokman Gör, Leo, Tayfur Bingöl, Hakan Barış (Dk. 83 Soner Dikmen), Gosso, Segbefia, Halil Akbunar (Dk. 84 Sandro), Jahovic (Dk. 88 Sinan Özkan)
ADANA DEMİRSPOR: Zülküf Özer, Göksu Alhas, Onur Akbay, Pasporovic, Serkan Yanık, Alican Karadağ, Mehmet Taş(Dk. 46 Tiago), Servan Taştan, Mustafa Durak (Dk. 76 Grbic), Leroy (Dk. 46 Sercan Kaya), Pote
GOLLER: Dk. 36 ve Dk. 77 Adis Jahovic, Dk. 51 Lokman Gör (Göztepe), Dk. 52 Tiago, Dk. 89 Onur Akbay (Adana Demirspor)
SARI KART: Dk. 55 Serkan Yanık (Adana Demirspor), Dk. 75 Mehmet Umut Nayır, Dk. 90+4 Tayfur Bingöl (Göztepe)
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