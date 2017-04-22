GÖZTEPE HABERLERİ
22 NİSAN 2017
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Göztepe: 3 - Adana Demirspor: 2
FUTBOL

Göztepe: 3 - Adana Demirspor: 2

TFF 1. Lig'de 29. hafta karşılaşmasında Göztepe, evinde Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti. Göztepe karşısında 51. dakikada 2-0 geriye düşen Adana Demirspor'da 52. dakikada santra vuruşunu kullanan Tiago'nun doğrudan kaleye gönderdiği top, filelerle buluştu

22 Nisan 2017 Cumartesi, 18:54:26 Güncelleme: 19:04:51

GÖZTEPE: 3 - ADANA DEMİRSPOR: 2

STAT: Bornova
HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Yıldırım, Mustafa Sönmez

GÖZTEPE: Günay Güvenç, Tanju Kayhan, Emre Can Coşkun, Lokman Gör, Leo, Tayfur Bingöl, Hakan Barış (Dk. 83 Soner Dikmen), Gosso, Segbefia, Halil Akbunar (Dk. 84 Sandro), Jahovic (Dk. 88 Sinan Özkan)
ADANA DEMİRSPOR: Zülküf Özer, Göksu Alhas, Onur Akbay, Pasporovic, Serkan Yanık, Alican Karadağ, Mehmet Taş(Dk. 46 Tiago), Servan Taştan, Mustafa Durak (Dk. 76 Grbic), Leroy (Dk. 46 Sercan Kaya), Pote

GOLLER: Dk. 36 ve Dk. 77 Adis Jahovic, Dk. 51 Lokman Gör (Göztepe), Dk. 52 Tiago, Dk. 89 Onur Akbay (Adana Demirspor)
SARI KART: Dk. 55 Serkan Yanık (Adana Demirspor), Dk. 75 Mehmet Umut Nayır, Dk. 90+4 Tayfur Bingöl (Göztepe)

 

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