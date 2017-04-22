Borussia Mönchengladbach: 2 - Borussia Dortmund: 3

Bundesliga'da Borussia Dortmund, Mönchengladbach'a konuk oldu.
10. dakikada Reus'un penaltı golüyle 1-0 öne geçen konuk ekip, 43. dakikada Stindl ve 48. dakikada Schmelzer'in kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenik duruma düştü.
Ancak sarı-siyahlılar, 59. dakikada Aubameyang ve 87. dakikada Guerreiro'nun golleriyle maçı 3-2 kazandı.
Bu sonuçla 3. sıradaki Dortmund puanını 56'ya yükseltti. 10. sıradaki Mönchengladbach ise 39 puanda kaldı.
TOPLU SONUÇLAR
Bayern Münih: 2 - Mainz: 2
Eintracht Frankfurt: 3 - Augsburg: 1
Hamburg: 1 - Darmstadt 98: 2
Hertha Berlin: 1 - Wolfsburg: 0
Ingolstadt: 2 - Werder Bremen: 4
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