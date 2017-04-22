Ersun Yanal: Oyuncularım vazgeçmediler

Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, ligde çok önemli bir çıkış yapan Antalyaspor ile oynadıklarını belirterek, maçın üst sıralardaki sıralamanın sonucunu etkilemesi açısından önemli olduğunu kaydetti.



Maçın çok çekişmeli ve sert olacağının belli olduğunu aktaran Yanal, "Rakibin iyi takım olduğunu biliyoruz. Hücum konusunda etkili oyunculara sahiplerdi. Oyun öyle başladı. Rakibimizin direnci, bize karşı oluşturduğu bizi oynatmaması ve oynamasıyla 10. dakikada 5-6 korner yakaladılar. Sol kanattan 4 korner oldu. Biz bu pozisyonlarda rakibi gol pozisyonu vermekten uzak tuttuk. Az sayıda da olsa ciddi ataklar yaptık. Bu direncimizi devam ettirip, direnç ve enerjiye karşılık, kendimizin yüksek enerjisi olması halinde kırılma noktalarının olacağını biliyorduk. Oyuncularımızın gayretiyle maçın sonuna kadar da bunu ayakta tuttuk. Bu konuda başarılı olduk, oyuncularım disiplinden vazgeçmediler. Çok önemli bir galibiyet elde ettik. Bu galibiyet bizim için her şeyden önce taraftarımızın camiamızın Trabzonspor'un hedeflerinin önündeki, beklentileri karşılayacak bir alt yapının daha geçilmiş olmasıdır. Her seferinde bir tuğla, bir temel bizim için önemli" diye konuştu.



"İZLENEN TAKIM OLDUK"

Trabzonspor'un hedefleri olan bir takım olduğunun altını çizen Yanal, "Bu hedefleri gerçekleştirebilecek bir alt yapıyı hazırlamak durumundayız. Bu noktada taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Antalyaspor'da stadı doldurdu. Biz izlenen bir takım olduk. Türkiye'deki büyük takımların maçına yakışır bir maç yaşadık. Taraftarlarımızın bizi yalnız bırakmadığı güzel bir gündür. Kendi sahamızda 40 bin sayılarını görmeye başladık. Bunu oluşturan başkan yönetim kurulu ve camiaya, biz karşılık vermek için sorumluluğumuzun bilincindeyiz" dedi.

ANTALYASPOR CEPHESİ

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Trabzonspor'a 3-0 yenilen Antalyaspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maç sonu düzenlenen basın toplantısında, "Bu takım 2 puanla lige başladıktan sonra Avrupa Kupası iddiasını sürdürüyorsa bu müthiş bir şey" diye konuştu.



"AVRUPA KUPASI HEDEFİNİ SÜRDÜRÜYORSA BU MÜTHİŞ BİR ŞEY"

Böyle bir sonuç almak beklemediklerini ifade eden Antalyaspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Maçı kazanarak iddiamızı devam ettirmek istiyorduk. Takımımla gurur duyuyorum çok zor yerlerden buraya geldik. Bu takım 2 puanla başladıktan sonra Avrupa Kupası iddiasını sürdürüyorsa bu müthiş bir şey. Maçın başına baktığınıza zaman ilk 20 dakika çok iyiydik. Baskı kurduk ama istediğimiz golü bulamadık. Bunda Deniz Kadah'ın olmayışı da etkili oldu. Maçın ilk yarısında Salih kafasına aldığı darbeye rağmen oynadı kendisine de teşekkür ediyorum. Maçın ikinci yarısında defansif hatalar yaptık. Özellikle 4 dakika da 2 gol yedik. Bu goller hemen hemen aynı gollerdi" dedi.



"TEK HEDEFİMİZ LİGİ İLK 10 İÇİNDE BİTİRMEK"

Maçın hakemi içinde şanssız bir gün olduğunu belirten Çalımbay, "Bizim aleyhimize pozisyonlar vardı net olmadığı için bir şey diyemiyorum. Maçı çok istiyorduk ama maalesef istediğimiz şeyler bazen olmuyor. Kazanmak içinde her şeyi yaptık. Tek hedefimiz ligi ilk 10 içinde bitirmek. Kalan 6 maçta bu hedef için mücadele etmek istiyoruz. Trabzonspor'u galip geldiği için tebrik ediyorum. Takımıma da mücadelesi için teşekkür ederim" diye konuştu.