Avrupa Ligi’nde yarı finalin kıyısından dönen Beşiktaş’ta penaltılarla kaçan turun üzüntüsü devam ediyor.

Lyon maçında Dusko Tosic’in kaçırdığı penaltının ardından rakibin de topu dışarı atması ibreyi bir anda Beşiktaş’a çevirmiş, ancak Hırvat stoper Mitrovic çok kötü bir atış yaparak takımını yakmıştı. Gökhan Gönül’ün “Ayağım iyi değil ama gerek görülürse atarım” demesinin ardından 8. penaltı için elinde Beck, Mitrovic ve kaleci Fabri alternatifleri kalan Güneş, tercihini genç oyuncudan yana kullanmıştı.

‘BU OYUNCULARI HARCAMAMAK LAZIM’

Her ne kadar sosyal medyada taraftarlardan büyük tepki görse de hocası Şenol Güneş oyuncusuna sahip çıktı. Maç sonrası soyunma odasında oldukça üzgün olan genç savunmacıyı teselli eden Güneş, başkan Fikret Orman ve ikinci başkan Ahmet Nur Çebi’ye Mitrovic tercihinin nedenlerini aktardı. Tecrübeli hocanın, “Mitrovic’i seçmemin nedeni çok sakin, telaşsız ve soğukkanlı bir oyuncu oluşu. O yüzden çok riskli penaltı olduğu için ona attırdım. Ama olmadı, yapacak bir şey yok. Tepki her zaman olur. Sonuçta atamadılar ama gol olmadı diye de bu çocukları harcamamak lazım” dediği öğrenildi.

‘ŞİMDİ ŞAMPİYON OLDUK’

Siyah-Beyazlı ekipte Avrupa’da kaçan yarı final hem üzüntü yarattı hem de geleceğe umutla bakılmasını sağladı. Yöneticiler doğru yolda olduklarını ve Avrupa’da eninde sonunda başarıyı yakalayacaklarını vurguladı. Yönetici Hakan Kalkavan, “Açıkçası penaltılar ortada bir şeydi. Yazı-tura ile biz bu turu kaybettik. Üzgünüz ama pes etmeyeceğiz. Bu iş bitmedi. Göreceksiniz Beşiktaş eninde sonunda Avrupa’da kupa kaldıracak. Lyon defteri kapandı, artık tamamen lige odaklanacağız. İnancımız tam. Bu motivasyonla artık şampiyon olduk diyebiliriz. Bana göre haftaya Başakşehir’i yenip bu işi bitiririz” diye konuştu.

HABERTÜRK SPOR / KARTAL YİĞİT