Sneijder'dan Bruma'ya: Fenerbahçe'yi sen yıkacaksın
23 Nisan 2017 Pazar, 10:28:44 | Güncelleme: 11:04:56
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Sarı-Kırmızılı camia için büyük önem taşıyan F.Bahçe derbisine odaklanan G.Saray’da, futbolcular kendi aralarında yaptıkları konuşmalarla birbirlerini motive etmeye çalışıyor.
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Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre özellikle takımın deneyimli isimleri Wesley Sneijder, Selçuk İnan ve Fernando Muslera gibi yıldızlar, genç arkadaşlarının adeta beynini yıkıyor.
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Dev maç öncesi hem teknik heyetin hem de tüm takımın en çok güvendiği isim ise Armindo Bruma...
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Portekizli yeteneği derbiye özel olarak hazırlayan isimlerin başında gelen Sneijder şu ifadeleri kullandı:
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“Sana çok güveniyorum."
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"Seni durduramayacaklar."
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"Bu maç senin maçın olacak."
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"F.Bahçe’yi sen yıkacaksın”
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Selçuk ve Muslera’nın da genç oyuncuyu benzer sözlerle motive etmeye çalıştıkları bildirildi.
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TUDOR ÜZERİNE TİTRİYOR Göreve geldikten hemen sonra ceza vererek Rize deplasmanına götürmediği Bruma’yı daha sonra vazgeçilmezleri arasına koyan teknik direktör İgor Tudor ise adeta genç oyuncunun üzerine titriyor.
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Sol kanatta görevlendireceği öğrencisinden golü düşünmesini isteyen Hırvat hocanın, aynı zamanda rakibin sağ beki Şener Özbayraklı’ya ataklarda dikkat etmesi gerektiğini söylediği ifade edildi.
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Derbiye hem mental hem de fiziksel açıdan tam anlamıyla hazır olduğunu belirten Portekizli’nin de yakın çevresine gol atacağına dair söz verdiği öğrenildi.