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FUTBOL

Sneijder'dan Bruma'ya: Fenerbahçe'yi sen yıkacaksın

23 Nisan 2017 Pazar, 10:28:44

  • 1 Sneijder'dan Bruma'ya: Fenerbahçe'yi sen yıkacaksın
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    Sarı-Kırmızılı camia için büyük önem taşıyan F.Bahçe derbisine odaklanan G.Saray’da, futbolcular kendi aralarında yaptıkları konuşmalarla birbirlerini motive etmeye çalışıyor.

  • 2 Sneijder'dan Bruma'ya: Fenerbahçe'yi sen yıkacaksın
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    Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre özellikle takımın deneyimli isimleri Wesley Sneijder, Selçuk İnan ve Fernando Muslera gibi yıldızlar, genç arkadaşlarının adeta beynini yıkıyor.

  • 3 Sneijder'dan Bruma'ya: Fenerbahçe'yi sen yıkacaksın
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    Dev maç öncesi hem teknik heyetin hem de tüm takımın en çok güvendiği isim ise Armindo Bruma...

  • 4 Sneijder'dan Bruma'ya: Fenerbahçe'yi sen yıkacaksın
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    Portekizli yeteneği derbiye özel olarak hazırlayan isimlerin başında gelen Sneijder şu ifadeleri kullandı: 

  • 5 Sneijder'dan Bruma'ya: Fenerbahçe'yi sen yıkacaksın
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    “Sana çok güveniyorum."

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