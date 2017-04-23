Galatasaray derbisi öncesinde hayli sessiz ve gerilimsiz bir hafta geçiren Fenerbahçe’de kaptan Volkan Demirel arkadaşlarını maça konsantre etmeye çalışıyor... Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli file bekçisi şampiyonluk yarışından uzak kaldıkları bir dönemde ezeli rakipleri karşısında alınacak bir galibiyetin hem kendileri hem de camia üzerinde olumlu bir etki bırakacağını arkadaşlarına anlatıyor. Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Volkan, bununla ilgili olarak Samandıra’da yaptığı konuşmada, “Ligde en son 22 Nisan 2012’de Süper Final grup maçında deplasmanda Galatasaray karşısında 2-1 kazanmıştık. O günden bu yana rakip sahada galibiyetimiz yok. Bize böyle uzun galibiyet hasretleri yakışmaz. Bu hasreti bitirelim” dedi.

‘SON MAÇLARDAKİ GİBİ OLALIM’

Fenerbahçe’nin tecrübeli file bekçisi son haftalardaki başarılı performanslarını sürdürmeleri gerektiğini de arkadaşlarına anlatarak, “Son maçlardaki gibi kendimize güvenerek oynarsak bu maçı kazanırız. Hem taraftara güzel bir hediye vermiş hem de hasreti bitirmiş oluruz. Bunu başaramamamız için hiçbir neden yok. Yeter ki tribünlerden etkilenmeden sahada işimizi yapıp kalitemizi gösterelim” ifadesini kullandı.