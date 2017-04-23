Süper Lig’de şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kalan G.Saray’ın, ezeli rakiplerine karşı son dönemde şansı tutmuyor. F.Bahçe ve Beşiktaş’a karşı son 2 sezonda 7 maça çıkan Aslan, galibiyetle tanışamadı. Son olarak 3 kupalı şampiyonlukta Beşiktaş’ı 2-0’la geçen Cimbom, ligde devam eden 7 maçın 4’ünde yenildi, 3’ünde ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
FLORYA'YA GİRİŞ ÇIKIŞ YASAK
TT Arena’da bu akşam karşılaşacakları derbi için Florya’da kampa giren Sarı-Kırmızılı takım, dış dünyaya kapılarını kapattı. Teknik direktör Igor Tudor’un isteğiyle Florya personeli dışında tesislere misafir girişi dahi yasaklanırken, oyuncuların tamamen maça konsantre olmaları amacıyla tedbirler alındığı bildirildi.
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