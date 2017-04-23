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Fenerbahçe derbi kaybetmiyor

Fenerbahçe, bu sezon ligde oynadığı üç derbiyi de kaybetmedi

23 Nisan 2017 Pazar, 11:15:27 Güncelleme: 11:21:52

Kanarya, bu sezon oynadığı 3 derbiyi de kaybetmedi. Sarı-Lacivertli takım, ligin ilk yarısında evinde Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederken, Beşiktaş’la golsüz berabere kaldı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ise Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş’ı 1-0 yendi. Kanarya, bu sezon derbilerde kalesini gole kapatmayı da başardı.

Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, iki Beşiktaş, bir Galatasaray derbisinde gol yemedi. Fenerbahçe, Süper Lig’de son 5 derbi maçında da rakiplerine galibiyet şansı tanımadı. Son derbi yenilgisini geçen sezonun 6. haftasında, 27 Eylül 2015’te Beşiktaş karşısında alan Sarı- Lacivertliler, daha sonra ligde oynadığı 5 derbide 2 galibiyet, 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.

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