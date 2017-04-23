Igor Tudor, Jeremain Lens'e özel önlem alıyor

F.Bahçe’nin bu sezon en etkili oyuncusu olarak dikkat çeken Jeremain Lens’e teknik direktör Igor Tudor’un özel olarak önlem aldığı öğrenildi. Sakatlıktan dönen sol bek Lionel Carole’le hafta başından beri ilgilenen Hırvat hocanın, öğrencisine uyarılarda bulunduğu bildirildi. Lens’in yanından bir an bile ayrılmaması gerektiğini oyuncusuna tembihleyen genç teknik adamın, “Fazla ileri çıkıp kontratak yememize neden olma... Senden Lens’e nefes aldırmamanı istiyorum” dediği kaydedildi.

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