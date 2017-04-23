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FUTBOL

Igor Tudor, Jeremain Lens'e özel önlem alıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, öğrencilerinden Jeremain Lens'e özel önlem almalarını istedi

23 Nisan 2017 Pazar, 11:27:52 Güncelleme: 11:31:44

F.Bahçe’nin bu sezon en etkili oyuncusu olarak dikkat çeken Jeremain Lens’e teknik direktör Igor Tudor’un özel olarak önlem aldığı öğrenildi. Sakatlıktan dönen sol bek Lionel Carole’le hafta başından beri ilgilenen Hırvat hocanın, öğrencisine uyarılarda bulunduğu bildirildi. Lens’in yanından bir an bile ayrılmaması gerektiğini oyuncusuna tembihleyen genç teknik adamın, “Fazla ileri çıkıp kontratak yememize neden olma... Senden Lens’e nefes aldırmamanı istiyorum” dediği kaydedildi.

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