Antoine Griezmann La Liga'daki 100'üncü golünü attı

Atletico Madrid, Espanyol'u 1-0'lık skorla mağlup ederken galibiyeti getiren golü Antoine Griezmann kaydetti. 26 yaşındaki yıldız, La Liga'daki 100'üncü golünü atmış oldu.

Profesyonel kariyerine Real Sociedad'da başlayan Griezmann, dört sezon formasını giydiği Real Sociedad'da toplamda 46 gol attı. 2014-15 başında Atletico Madrid'e transfer olan ve yükselişine devam eden Fransız oyuncu, üç sezondur oynadığı Atletico'da tam 82 gol kaydetti!

Griezmann, Sergio Agüero, Fernando Torres ve Diego Forlan'dan sonra kulüpte 81 gol üzerine en hızlı çıkan futbolcu oldu. Adı sürekli Manchester United başta olmak üzere birçok Avrupa deviyle anılan 26 yaşındaki yıldız, dün maç sonunda Atletico Madrid'de mutlu olduğunu söyledi.