FUTBOL
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi 4 isim kadro dışı!
23 Nisan 2017 Pazar, 15:34:29 | Güncelleme: 17:29:14
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Sezona büyük umutlarla başlayıp hayal kırıklığı yaşayan G.Saray ve F.Bahçe, 19.00’da TT Arena’da çarpışacak.
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Medipol Başakşehir’in puan kaybettiği haftada ikincilik için savaşan ezeli rakipler, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi vizesi alma yolunda kıyasıya mücadele edecek.
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Prestij açısından da büyük önem taşıyan kritik maçta iki taraf, taraftarlarını sevindirmek için galibiyet arayacak.
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Kaybedecek takımın büyük camia baskısıyla karşılaşacağı maçta, tüm Türkiye nefesini tutacak.
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4 İSİM KADRO DIŞI
Galatasaray'da Sinan Gümüş, Aurelien Chedjou ve Luis Cavanda maç kadrosunda yer almıyor.
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Fenerbahçe de ise Emmanuel Emenike derbide forma giymeyecek.
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GALATASARAY'IN 11'İ...
Fernando Muslera
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FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ...
Volkan Demirel
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ARENA DOLUYOR
TT Arena’da sezonun son büyük maçını oynayacak olan G.Saray’ı taraftarı da yalnız bırakmayacak.
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Kayıp geçen yılı unutmak ve F.Bahçe derbisinde takımlarını desteklemek isteyen Sarı-Kırmızılı taraftarların şimdiden yaklaşık olarak 30 bin bilet satın aldığı bildirildi.
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Bu sayıya 17 bin kombine sahibi de eklenince Arena’nın dolması bekleniyor.
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