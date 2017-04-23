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FUTBOL

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi 4 isim kadro dışı!

23 Nisan 2017 Pazar, 15:34:29

  • 1 Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi 4 isim kadro dışı!
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    Sezona büyük umutlarla başlayıp hayal kırıklığı yaşayan G.Saray ve F.Bahçe,  19.00’da TT Arena’da çarpışacak. 

  • 2 Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi 4 isim kadro dışı!
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    Medipol Başakşehir’in puan kaybettiği haftada ikincilik için savaşan ezeli rakipler, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi vizesi alma yolunda kıyasıya mücadele edecek. 

  • 3 Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi 4 isim kadro dışı!
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    Prestij açısından da büyük önem taşıyan kritik maçta iki taraf, taraftarlarını sevindirmek için galibiyet arayacak. 

  • 4 Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi 4 isim kadro dışı!
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    Kaybedecek takımın büyük camia baskısıyla karşılaşacağı maçta, tüm Türkiye nefesini tutacak.

  • 5 Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi 4 isim kadro dışı!
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    4 İSİM KADRO DIŞI

    Galatasaray'da Sinan Gümüş, Aurelien Chedjou ve Luis Cavanda maç kadrosunda yer almıyor. 

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