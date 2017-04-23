BANDIRMASPOR HABERLERİ
23 NİSAN 2017
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Boluspor: 4 - Bandırmaspor: 1
FUTBOL

Boluspor: 4 - Bandırmaspor: 1

TFF 1. Ligin 29. haftasında Boluspor, sahasında Bandırmasporu 4-1 yendi

23 Nisan 2017 Pazar, 15:52:22 Güncelleme: 16:00:51

BOLUSPOR: 4 - BANDIRMASPOR: 1

STAT: Bolu Atatürk
HAKEMLER: Barış Şimşek, Erdinç Sezertam, Mustafa Savranlar

BOLUSPOR: Melih Ağa, Alim Öztürk, Özgür İleri, Poepon (Dk. 80 Jansen), Akabueze, Ramazan Sal, Guido Koçer, Furkan Şeker, Andre Santos (Dk. 86 Renato Arapi), Emre Gültekin (Dk. 64 Kadir Bekmezci), Umut Meraş
BANDIRMASPOR: Okan Kocuk, David Deniz Kılınç (Dk. 46 Sertaç Çam), Doğan Karakuş (Dk. 78 Ömer Kandemir) Serkan Sözmen, Souza, Marino, Feridun Kıroğlu (Dk. 58 Atabey Çiçek), Fofana, Üstün Bilgi, Droppa, Bahri Can Avcı

GOLLER: Dk. 14 ve 42 Andre Santos, Dk. 71 Guido Koçer, Dk. 83 Ramazan Sal (Boluspor), Dk. 75 Marino (Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 23 Bahri Can Avcı, Dk. 73 Souza (Bandırmaspor), Dk. 74 Akabueze, Dk. 90 Jansen (Boluspor)

 

 

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