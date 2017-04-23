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23 NİSAN 2017
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Galatasaray-Fenerbahçe (CANLI YAYIN)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki dev derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Derbinin canlı anlatımı HTSPOR ARENA'da

23 Nisan 2017 Pazar, 16:37:40 Güncelleme: 17:19:05

SÜPER KUPA FİNAL HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

GALATASARAY- FENERBAHÇE
STAT: TT Arena
SAAT: 19:00
HAKEM: Fırat Aydınus
YAYIN: BeIN SPORTS 1

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Ahmet, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski
TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

Sezona büyük umutlarla başlayıp hayal kırıklığı yaşayan G.Saray ve F.Bahçe, bugün 19.00’da TT Arena’da çarpışacak. M.Başakşehir’in puan kaybettiği haftada ikincilik için savaşan ezeli rakipler, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi vizesi alma yolunda kıyasıya mücadele edecek. Prestij açısından da büyük önem taşıyan kritik maçta iki taraf, taraftarlarını sevindirmek için galibiyet arayacak. Kaybedecek takımın büyük camia baskısıyla karşılaşacağı maçta, tüm Türkiye nefesini tutacak.

385 -  Galatasaray ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de bugün yapacakları derbiyle tarihte 385. kez karşı karşıya gelecekler.

145 - Fenerbahçe ezeli rekabette geride kalan 384 maçtan 145’ini kazandı, SarıKırmızılı ekip ise bu süre içinde 123 kez galip geldi.

120 - Galatasaray ile Fenerbahçe, 59. sezonunu geçiren lig tarihinde 120. kez karşılaşacaklar. Fenerbahçe, rakibine ligdeki galibiyet sayısında da 49-33 üstünlük kurdu.

5 - Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Süper Lig’de son 5 sezonda yapılan maçlarda ev sahibi takımlar mağlup olmadı.

0 - Galatasaray bu sezon ligin ilk 5 sırasında yer alan takımlara karşı galip gelemedi. Fenerbahçe ise ilk 5 sıradaki takımlardan sadece 1 gol yedi.

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