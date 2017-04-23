Süper Lig ekiplerinden 23 Nisan mesajı

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ BAŞKANI FİKRET ORMAN: TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN EN PARLAK SAYFALARINDAN BİRİSİ

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıldönümü olan bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin en parlak sayfalarından birisi olarak tarihteki yerini almıştır.



23 Nisan'ın aynı zamanda çocuk bayramı olarak kutlanması, hem ülkemizdeki hem de tüm dünyadaki çocuklara verdiğimiz değeri simgelemesi bakımından son derece anlamlıdır.



Büyük önderimiz, en büyük Beşiktaşlı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milletimize ve çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; tüm çocuklarımızın ve Yavru Kartallarımız’ın velinimetimiz olduğunu hatırlatmak istiyorum."

GALATASARAY: SAYGI, MİNNET VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ

"Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümü olan bugünü, geleceğimizin teminatı olan çocuklara armağan etmişti. Başta çocuklarımız olmak üzere tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İstiklal savaşımızın tüm kahramanlarını saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. "

FENERBAHÇE: TÜM ULUSUMUZUN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMINI KUTLUYORUZ

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş yıldönümü olan 23 Nisan 1920 tarihini, geleceğimizin teminatı olarak tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir.



Bu anlamlı günün 97. yıldönümünde başta çocuklarımız olmak üzere tüm Ulusumuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve rahmetle anıyoruz."

TRABZONSPOR KULÜBÜ ASBAŞKANI AHMET ÇUBUKÇU: ÇOCUKLARIMIZIN HİZMETKARI OLMALIYIZ

“23 Nisan 1920 tarihi, Türk Milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı tarihtir. Dün olduğu gibi bugün de milletimizin geleceği çocuklara emanettir ve bu günü Atatürk tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Çocuklarımız büyüyecek, bu ülkenin bilim insanları, sanatçıları, doktorları, idarecileri, siyasetçileri, kulüp yöneticileri olacaktır. Bugün buradaki bu temsili uygulama; koltuk devri de aslında bunu anlatıyor. Hepimizin bir zamanlar çocuk olduğunu; umutlarımızın, hayallerimizin olduğunu… Ne mutlu ki bu kardeşlerimizin hayallerini bir günlüğüne de olsa gerçekleştirebildik. Onlara yeni hayaller kurmaları, hayallerine ulaşabilmek adına daha çok çalışmaları için güç verdik.

Biz, çocuklarımızın hizmetkârı olmalıyız. Onların iyi yetişmesi, vatanına milletine bağlı, bilimin ve sanatın ışığında, Atatürk’ün izinde büyümeleri için çaba göstermeliyiz. Onlar bu ülkenin istikbali. Bu kulübün; Trabzonsporumuzun da geleceği onlar. Bizler sadece emanetçileriz. Ben bu minik kardeşlerimin ve tüm çocuklarımızın büyüdüklerinde kulübümüze ve ülkemize büyük hizmetler kazandıracağından kuşku duymuyorum.”