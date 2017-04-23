Eskişehirspor: 2 - Sivasspor: 2

TFF 1. Lig'in iki ve üçüncü sırasındaki ekiplerin karşı karşıya geldiği mücadelede gol perdesini Semih Şentürk açtı. 29'uncu dakikada tecrübeli golcüyle öne geçen Eskişehirspor, ilk yarıyı önde kapadı.

İkinci yarının başında John Boye 64'üncü dakikada attığı golle eşitliği sağladı. Ev sahibinde Axel Meye, bu golden 7 dakika sonra sahne alarak takımını tekrar öne geçirdi. Maçın sonucunuysa 82'nci dakikada Leandrinho belirledi.

83'üncüğ dakikada sarı kart gören Tarık Çamdal, 90'ıncı dakikada ikinci sarı kartı gördü ve oyundan atıldı.

Birer puana razı olan iki ekibin de puanı 49'a yükseldi. Eskişehirspor ikinci, Sivasspor üçüncü sırada yer alıyor.