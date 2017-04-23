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23 NİSAN 2017
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Lazio - Palermo
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Lazio: 6 - Palermo: 2 | MAÇ SONUCU

Serie A'nın 33. haftasında Lazio sahasında Palermo'yu 6-2 mağlup etti. Hat-trick yapan Keita Balde maçın yıldızı oldu

23 Nisan 2017 Pazar, 18:40:22 Güncelleme: 18:50:17

Serie A'da Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Lazio evinde küme düşme hattında bulunan Palermo'yu ağırladı.

Maça fırtına gibi başlayan ev sahibinde 8 ve 9. dakikalarda ağları havalandıran Immobile skoru 2-0'a getirdi.

Ataklarını sürdüren Lazio'da bu kez sahneye Keita Balde çıktı. 21, 24 ve 26. dakikalarda hat-trick yaparak ilk yarının skorunu belirledi: 5-0.

İkinci yarıya ise Palermo çok hızlı başladı. 46 ve 52'de iki gol atan Rispoli durumu 5-2'ye getirdi. Maçta son sözü ise Crecco söyledi ve Lazio mücadeleden 6-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Lazio puanını 64 yaparken, Palermo ise 16 puanda kaldı.



Serie A'da günün diğer sonuçları ise şöyle:

Milan: 1 - Empoli: 2
Chievo: 1 - Torino: 3
Sassuolo: 2 - Napoli: 2
Udinese: 2 - Cagliari: 1
Sampdoria: 1 - Crotone: 2

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