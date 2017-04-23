Lazio: 6 - Palermo: 2 | MAÇ SONUCU

Serie A'da Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Lazio evinde küme düşme hattında bulunan Palermo'yu ağırladı.



Maça fırtına gibi başlayan ev sahibinde 8 ve 9. dakikalarda ağları havalandıran Immobile skoru 2-0'a getirdi.



Ataklarını sürdüren Lazio'da bu kez sahneye Keita Balde çıktı. 21, 24 ve 26. dakikalarda hat-trick yaparak ilk yarının skorunu belirledi: 5-0.



İkinci yarıya ise Palermo çok hızlı başladı. 46 ve 52'de iki gol atan Rispoli durumu 5-2'ye getirdi. Maçta son sözü ise Crecco söyledi ve Lazio mücadeleden 6-2'lik galibiyetle ayrıldı.



Bu sonuçla Lazio puanını 64 yaparken, Palermo ise 16 puanda kaldı.





Serie A'da günün diğer sonuçları ise şöyle:



Milan: 1 - Empoli: 2

Chievo: 1 - Torino: 3

Sassuolo: 2 - Napoli: 2

Udinese: 2 - Cagliari: 1

Sampdoria: 1 - Crotone: 2