Real Madrid - Barcelona | CANLI YAYIN

La Liga’da 75 puanla zirvede yer alan Real Madrid, kendisinden bir maç fazlasıyla 72 puanı bulunan takipçisi Barcelona ile karşılaşıyor. Şampiyonlar Ligi’nden elenen Messi’li Barça, yarı final biletini alan Ronaldo’lu Real karşısında şampiyonluk yarışını devam ettirmeye çalışacak. Ligin ilk yarısındaki maç 1-1 sona ermişti.

REAL MADRİD - BARCELONA

STAT: Santiago Bernabeu

HAKEM: Alejandro Hernandez

SAAT: 21.45

YAYIN: beIN SPORTS 3

REAL MADRID: Navas, Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Bale, Benzema, Ronaldo.

BARCELONA: Ter Stegen, Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Messi, Suarez, Alcacer

ARDA TURAN İYİLEŞTİ

Sakatlığı sebebiyle yaklaşık bir aydır sahalardan uzak kalan Arda Turan, El Clasico öncesinde takımla çalışmalara başladı. Luis Enrique’nin, cezalı Neymar’ın yokluğunda Arda Turan’ı 18 kişilik kadroya alacağı, maçın gidişatına göre ikinci devrede milli yıldızımıza şans verebileceği bildirildi.

TEKNİK DİREKTÖRLERİN MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALARI

İlk defa Real Madrid teknik direktörü olarak Santiago Bernabeu Stadı'nda El Clasico maçına çıkacak Zidane, "Bu tür karşılaşmalarda sahada büyük bir mücadele göstermeniz gerekir. Favori taraf gibi gözüksek de değiliz. Kazansak bile asla lig şampiyonu olduk anlamına gelmeyecek çünkü daha 7 maçımız var." diye konuştu.

El Clasico'nun her zaman özel bir yeri olmasına rağmen tüm karşılaşmalarda olduğu gibi 3 puan için sahaya çıkacaklarını belirten Fransız teknik adam, "Maçta ne olacağı asla bilinmez. Geçen salı gördünüz. Bayern Münih karşısında ilk maçı kazanmamıza rağmen sahamızda ancak uzatmaların sonunda turu geçebildik. Bu tip maçlarda küçük detaylar sonucu belirliyor. Hedefim, takımın atak bir şekilde maça başlaması ve iyi bir futbol oynaması." ifadelerini kullandı.

"TEK GEÇERLİ SONUÇ KAZANMAK"

Barcelona'nın teknik direktörü Luis Enrique ise şampiyonluk şanslarını sürdürebilmek için yarınki maçtan 3 puanla ayrılmaları gerektiğini vurgulayarak, "Ligde şampiyonluk yarışını bitirecek veya bizi zirveye ortak edecek bir El Clasico maçı olacak. Bizim için tek geçerli sonuç kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.

SON DURUMLAR...



Barça, El Clasico öncesi son antrenmanını cumartesi öğlen sularında yaptı ve Jeremy Mathieu dışında tüm A Takım oyuncuları dev maçın hazırlıklarına katıldı. 12 Nisan'da çalışmalara başlayan Arda Turan kadroda ancak kart cezası CAS'a taşınsa da halen sonuçlanmayan Neymar Jr kafileye eklenmezken sürpriz bir şekilde Aleix Vidal arkadaşlarıyla birlikte Madrid'e seyahat edecek. İyileşme sürecindeki Rafinha ve üçüncü kaleci Masip listede yok.

İşte 19 kişilik maç kadrosu: Ter Stegen, Piqué, Rakitic, Sergio, Denis, Arda, A. Iniesta, Suárez, Messi, Cillessen, Mascherano, Paco Alcácer, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes, Aleix Vidal, Umtiti ve Aleñá (28).



Eflatun beyazlılarda ise stoperler Pepe ve Varane'ın sakatlıkları devam ediyor. Cezası biten Dani Carvajal ve basın toplantısında iyileştiği belirtilen Gareth Bale açıklanan 20 kişilik kadroda yer aldı.

FORM GRAFİĞİ



Son dört maçının üçünde gol atamayan blaugranalar moralsiz. Ligde son olarak Real Sociedad'ı 3-2 ile geçen Barça hafta arası ise İtalyan devi ile golsüz berabere kalıp Devler Ligi'ne veda etti. Real Madrid ise Sporting Gijon'u 2-3 ile yendikten sonra evinde Bayern Münih'i uzatmalara giden maçta (1-2) 4-2 ile geçmesini bildi ve Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Atletico Madrid ile eşleşti.



La Liga'da Real Madrid 43 maçtır gol bulurken Barcelona tüm kulvarlarda üst üste 22 El Clasico gol atmayı başarıp bu alanda rekabet tarihine geçti.



Bu sezon Leo Messi tüm kulvarlarda 45 gol kaydederken Cristiano Ronaldo 31 golde kaldı. Ligde ise Suarez'in 24, Alvaro Morata'nın 12 ve Neymar ile Isco'nun 9'ar golü var.





TARİHÇE



İki takımın sezonun ilk yarısında Aralık başında oynadığı lig maçı Luis Suarez ve Ramos'un karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.



La Liga'da Real Madrid'i en çok yenen takım Barça (68) iken bunun tersi durum da geçerli (72). Barcelona, Bernabeu'ye yaptığı son 13 ziyarette 7 galibiyet, üç beraberlik ve üç yenilgi aldı. Bunların arasında 2-6 ve 0-4 gibi epik zaferler ve unutulmaz gol sevinçleri de bulunuyor. Madrid'deki son altı derbide ise Los Blancos iki kez kaybetti.

El Clasico tüm zamanların en golcü ismi 21 golle Lionel Messi. Arjantinli son olarak 2014'te ezeli rakibin ağlarının havalandırdı ve altı maçtır suskun. Ancak Barça'nın 10 numarasını Bernabeu çok iyi tanıyor çünkü bu gollerden 12'sine orada imza attı.



Ronaldo ise Di Stefano'nun (18) ardından 16 golle bu rekabetin diğer önemli yıldızı. Rakipte Portekizli dışında dikkat edilmesi gereken bir diğer isim olan Karim Benzema da Bernabeu'de oynadığı son beş El Clasico'da beş gol bulurken Luis Suarez'in Barça'ya geldiğinden beri Real Madrid'e karşı dört golü var.