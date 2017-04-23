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Freiburg - Bayer Leverkusen
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Freiburg: 2 - Bayer Leverkusen: 1 | MAÇ SONUCU

Bundesliga'nın 30. haftasında, Türk teknik direktör Tayfun Korkut yönetimindeki Bayer Leverkusen, deplasmanda Freiburg'a 2-1 yenildi

23 Nisan 2017 Pazar, 20:37:07 Güncelleme: 20:41:04

Schwarzwald Stadı'nda oynanan karşılaşmada Freiburg, Nils Petersen'in 11. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Bayer Leverkusen, Kevin Volland'ın 60. dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-1'lik beraberliği yakaladı. Mücadelenin 88. dakikasında Pascal Stenzel'in golüyle 2-1 öne geçen Freiburg, bu skorla üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Freiburg'da Çağlar Söyüncü ve Onur Bulut, Bayer Leverkusen'de ise Ömer Toprak, ilk 11'de mücadele etti.

Bu galibiyetle puanını 44 yapan Freiburg, 6. sıraya yükseldi. Üç maçtır kazanamayan Bayer Leverkusen, 36 puanla 12. sırada yer aldı.



SCHALKE - LEIPZIG
Günün diğer maçında Schalke 04 evinde RB Leipzig ile 1-1 berabere kaldı. Goller Werner ve Huntelaar'gan geldi.

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