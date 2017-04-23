FUTBOL
Derbi sonrası Rıdvan Dilmen'den olay sözler!
23 Nisan 2017 Pazar, 21:41:17 | Güncelleme: 21:57:56
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NTVSpor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi. Dilmen, Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri...
"9 korner Galatasaray, Fenerbahçe 0 korner. Hedef ne? Kontrataktan pozisyon bulursam atayım...
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Maça baktığımızda Fenerbahçeli skordan son derece mutlu. Maçı izlemeyen Fenerbahçeli bayram ediyor.
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Hiç hücum yapmayan Fenerbahçe, Galatasaray'ı yendi. Kötü Galatasaray, hiçbir şey yapmayan Fenerbahçe'yi yenemedi.
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Volkan çok iyi oynadı. Hata yapmadı. Galatasaray'ın bu kadar hücuma rağmen az pozisyon bulması dezavantajıdır.
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Bir realiteden bahsetmek lazım. Koskaca Galatasaray ile Fenerbahçe'nin oynadığı futbol hayal kırıklığı diyebilirim.
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Tribünlerin boşlukları zaten Galatasaray'ın sezon içindeki durumunun göstergesi.
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Fenerbahçe'de Van Persie istikrarsız, Volkan Şen de aynı şekilde...
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Bu maç Galatasaray yönetim kurulu, taraftar ve son olarak Tudor'un maçı oldu.
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Tudor taraftar baskısından çekindiği için oyunu değiştirdi. Ya ilk sistem yanlış ya da bu sistem yanlış.
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Tudor'a şunu sormak isterim; '90. dakikada Josue'yi oyuna neden sokuyorsun?'
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Fenerbahçe’nin gelmediği dakikalarda Josue ile oynasa pozisyona girerdin.
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Galatasaray'ın atakları ''Bu güneşe kar dayanmaz'' gibiydi. 90’da Josue’yi sokuyor. 90’da Alex’i sokmak gibi bir şey bu.
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Tudor futbolculara dayalı sistemi bitireyim derken kendini de bitirdi, takımı da bitirdi.
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Dakika bir Bruma'yı Rize'ye götürmedi. Dakika iki Sneijder ile uğraşmaya başladı.
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Bu sonuç sadece Tudor’u değil, Dursun beyi de tartıştıracaktır.
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Arkadaşlar Başakşehir’in 11’ini koysunlar ve bana bunun sebebini göstersinler.
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O zaman Tudor'un inandığı bir oyun şablonu yok. Fatih Terim’den sonra Galatasaray’da bir karma karışıklık var.
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Rodrigues’i ilk önce oynatmak istiyor, oynatamıyor. Bruma’nın çıkması hataydı.
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Ahmet Çalık ortada yoktu bir anda derbide oynadı.
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9 tane korner kazanmasına rağmen... Plansız bir teknik direktör var."
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