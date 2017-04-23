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FUTBOL

Derbi sonrası Rıdvan Dilmen'den olay sözler!

23 Nisan 2017 Pazar, 21:41:17

  • 1 Derbi sonrası Rıdvan Dilmen'den olay sözler!
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    NTVSpor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi. Dilmen, Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

  • 2 Derbi sonrası Rıdvan Dilmen'den olay sözler!
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    İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri...

    "9 korner Galatasaray, Fenerbahçe 0 korner. Hedef ne? Kontrataktan pozisyon bulursam atayım...

  • 3 Derbi sonrası Rıdvan Dilmen'den olay sözler!
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    Maça baktığımızda Fenerbahçeli skordan son derece mutlu. Maçı izlemeyen Fenerbahçeli bayram ediyor.

  • 4 Derbi sonrası Rıdvan Dilmen'den olay sözler!
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    Hiç hücum yapmayan Fenerbahçe, Galatasaray'ı yendi. Kötü Galatasaray, hiçbir şey yapmayan Fenerbahçe'yi yenemedi.

  • 5 Derbi sonrası Rıdvan Dilmen'den olay sözler!
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    Volkan çok iyi oynadı. Hata yapmadı. Galatasaray'ın bu kadar hücuma rağmen az pozisyon bulması dezavantajıdır.

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