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Gaziantepsporlu futbolcu Rajtoral intihar etti

Gaziantepsporlu Rajtoral'ın kendini asarak intihar ettiği belirtildi

23 Nisan 2017 Pazar, 21:43:21 Güncelleme: 22:09:09

Gaziantepsporlu Frantisek Rajtoral'ın evinde kendini tavana asarak intihar ettiği öğrenildi. Rajtoral'ın komşularının şüphelenmesi üzerine polis çağırması sonucu evine girildiğinde tavanda asılı vaziyette bulunduğu görüldü.

31 yaşındaki Çek futbolcu sezon başında Gaziantepspor'a transfer olmuştu. 14 kez milli takım forması giyen Rajtoral, Viktoria Plzen, Hannover 96, Banik Ostrava ve Marila Pribram takımlarında oynadı.

"TÜM TAKIM ŞOKTA"
Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, derbinin ardından BeIN Sports yorumcusu Tümer Metin'e, "Tüm takım şokta, herkes ağlıyor. Kendini asarak intihar etmiş" diye kısa bir bilgi verdi.

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