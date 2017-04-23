Tudor: "Yeter ki bu ruhu ortaya koyalım"

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Fenerbahçe maçının ardından şöyle konuştu:

"Oyuncularımın gösterdikleri performanstan gurur duyuyorum. Bugün şans faktörü bizim yanımızda değildi, iyi mücadele ettik ama istediğimizi yapamadık. Önümüzde daha birçok maçımız var, mücadele etmeye devam edeceğiz. Bazı maçlarda iyi performans gösteremediğimiz doğru ama oynadığımız derbilere bakınca kesinlikle kaybetmeyi hak etmiyoruz. Yeter ki bu ruhu ortaya koyalım. Böyle mücadele etmeye devam edeceğiz ve daha çok puan alacağız. Önümüzde daha çok maç var, yeter ki bu ruhu ortaya koyalım. Bu ruh bize çok maç kazandıracaktır. Şans mı demek lazım, kader mi demek lazım artık, böyle bir mağlubiyete kelime bulamıyorsunuz. İstikrara inanıyorum, ama haftaya nasıl bir 11 ile çıkacağımızı göreceğim. Ben de aynı 11 ile oynamak isterim. 2 ay önce geldim buraya. Onun için de en iyi sistem ve en iyi 11'i bulmaya çalışıyorum. Bu tür değişiklikler normal. Sezon başında bir takımı kurmanız, takımı tanımanız çok başka, sonradan bir takımı almanız, problemleri çözmeye çalışmanız çok farklı birbirinden."

BASIN TOPLANTISI

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Hırvat teknik adam, maçı kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirerek, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Tamamen bizim domine ettiğimiz bir maçtı. Belki çok pozisyon yok ama maçı kazandıracak pozisyonlar vardı. Diğer takımdan rakibimize baktığımızda geldikleri ilk pozisyonda gol buldular. Futbol böyle bir şey." diye konuştu.

Igor Tudor, iyi oyunculara sahip bir takıma karşı mücadele ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bakıldığı zaman mükemmel bir performans var ortada ama bazen performansla skor farklı olabiliyor. Bireysel özelliklere sahip oyuncularımız var, Sneijder ve Podolski gibi. Onları oyuna adapte etmemiz lazım. Mücadele ve ruh yönünden her şeyi ortaya koyduk. Bunu nasıl nitelendireceğimi bilemiyorum. Şans mı kader mi.... Bugün futbolcularım ellerinden geleni yaptılar. Zaten istatistiklere baktığınızda dominant olan taraf bizdik. Analiz ettiğimde burada Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarını kaybettiğimize inanmak çok zor."

"BRUMA BEKLEDİĞİMİZ PERFORMANSI GÖSTEREMEDİ"

Igor Tudor, maçın ikinci yarısında oyundan aldığı Portekizli futbolcu Armindo Bruma'dan beklediği performansı alamadığını aktararak, "Bruma bugün beklediğimiz performansı göstermedi. Onun için Rodrigues'i oyuna almayı düşündük. Teknik direktör olarak takdir hakkımı bu şekilde kullandım. Dışarıda olanlar için yorum yapmak biraz daha kolay. İçinde olan bir hoca olarak karar almam gerekiyor. Ben de takdir hakkımı bu şekilde kullandım." ifadelerini kullandı.

"HAYAL KIRIKLIKLARIM VAR"

Hırvat teknik adam, Galatasaray'a başarılı olmak için geldiğini vurgulayarak, "Hayal kırıklıklarım var. Benim de beklentilerim daha fazlaydı. Daha çok puan almak istiyordum. Elimden gelenin en iyisini de yapıyorum. İki ay önce geldiğim soyunma odası havası ile şu anki soyunma odası havası arasında ciddi fark var. Yapmamız gereken bu ortamı önümüzdeki maçlara taşımak. Onu da taşıdıktan sonra eminim birçok puan alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisiyle ilgili herkesin bir düşünceye sahip olduğunu vurgulayan Tudor, "Hepinizin bildiği gibi maç kaybedildiği zaman hoca sorumlu olur. Futbol dünyası böyle. Benim açımdan bakıldığı zaman durum daha karmaşık. Burada anahtar nokta sonuç. Bugünkü oyundan sonra gerçekten sonuç her şey mi değil mi? Bir hoca olarak performansımı en iyi şekilde göstermeye çalışıyorum. Sizin de gazeteci olarak bizi yargılama göreviniz var. Hoca olarak ben takımıma odaklanıyorum. Tabii ki hatalarım olmuştur. Bazı problemler de var. Sadece bu seneden değil, geçen seneden de gelen problemler." şeklinde görüş belirtti.

Tudor, kadroda şu ana kadar istikrarı sağlayamamasıyla ilgili soruyu, "İstikrara inanıyorum ama haftaya nasıl bir 11 ile çıkacağımızı göreceğiz. İstikrarı kesinlikle seviyorum. Ben buraya iki ay gönce geldim. En iyi sistem ve 11'i bulmaya çalışıyorum. O yüzden bu değişiklikler normal. Sezon başında bir takımı kurmanız ve oyuncuları tanımanız ile sonradan takımın içine girmeniz ve problemleri çözmeye çalışmanız çok farklı." şeklinde yanıtladı.

Igor Tudor, kulüp başkanı Dursun Özbek'in gelecek sezon da kendisiyle devam edeceklerine yönelik sözlerinin sorulması üzerine, "Başkanının söylediği bir şeyin üzerine yorum yapmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.