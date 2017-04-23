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Futbolcuların Galatasaray-Fenerbahçe maçı yorumları

23 Nisan 2017 Pazar, 23:19:26

  • 1 Futbolcuların Galatasaray-Fenerbahçe maçı yorumları
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    Fenerbahçe, Galatasaray'ı Josef'in uzatmada attığı golle yendi. Maçın ardından futbolculardan çarpıcı açıklamalar geldi...

  • 2 Futbolcuların Galatasaray-Fenerbahçe maçı yorumları
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    JOSEF DE SOUZA:

    "Maça bir sakatlık sorunu yaşayarak çıktım, doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Benim için ya da takımımımız için iyi bir karşılaşma değildi, istediğimiz oyunu oynayamadık ama derbilerde her zaman skoru almak çok önemlidir."

  • 3 Futbolcuların Galatasaray-Fenerbahçe maçı yorumları
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    "Umarım önümüzdeki haftalarda daha iyi bir performans sergileriz ve taraftarımızı mutlu ederiz. Gol atmak her zaman güzeldir ve bu golü Türkiye'nin en büyük derbisinde atıyorsanız ayrıca güzeldir."

  • 4 Futbolcuların Galatasaray-Fenerbahçe maçı yorumları
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    "Bu derbiler her zaman bayram havasında olur, bugün de aldığımız galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz."

  • 5 Futbolcuların Galatasaray-Fenerbahçe maçı yorumları
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    "Sahaya çıktığımız zaman aklımızda tek şey vardı; skoru almak. Çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum, bundan sonraki haftalarda da iyi bir performans sergileyerek hedeflerimizi gerçekleştireceğiz."

     

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