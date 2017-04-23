Futbolcuların Galatasaray-Fenerbahçe maçı yorumları
23 Nisan 2017 Pazar, 23:19:26 | Güncelleme: 23:32:50
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Fenerbahçe, Galatasaray'ı Josef'in uzatmada attığı golle yendi. Maçın ardından futbolculardan çarpıcı açıklamalar geldi...
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JOSEF DE SOUZA:
"Maça bir sakatlık sorunu yaşayarak çıktım, doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Benim için ya da takımımımız için iyi bir karşılaşma değildi, istediğimiz oyunu oynayamadık ama derbilerde her zaman skoru almak çok önemlidir."
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"Umarım önümüzdeki haftalarda daha iyi bir performans sergileriz ve taraftarımızı mutlu ederiz. Gol atmak her zaman güzeldir ve bu golü Türkiye'nin en büyük derbisinde atıyorsanız ayrıca güzeldir."
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"Bu derbiler her zaman bayram havasında olur, bugün de aldığımız galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz."
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"Sahaya çıktığımız zaman aklımızda tek şey vardı; skoru almak. Çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum, bundan sonraki haftalarda da iyi bir performans sergileyerek hedeflerimizi gerçekleştireceğiz."
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LUKAS PODOLSKI: "En az üç gömlek daha iyi olan Galatasaray'dı. Daha çok pozisyon bulan Galatasaray'dı."
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"Günün sonunda puan alamadık. Maçı kaybettik. Bu bizi üzüyor. Çünkü karşımızda kazanmak isteyen bir takım yoktu. Böyle oyundan sonra böyle sonuç olması bizi üzdü."
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"Galibiyetle veda etmek isterdim. Ben de taraftarı çok seviyorum. Puan tablosunda bir üst noktada olmak için kazanmamız gerekiyordu. Şu an hiç kazanmak istemeyen, iki üç gömlek düşük bir takıma karşı yenilmek beni ayrıca üzdü."
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"Biz burada ikinci, üçüncü lig takımları ile de oynadık. Onların performansları böyle değildi. O yüzden çok üzgünüm"
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"Galatasaray, Türkiye'nin Avrupa'da ve dünyada en çok bilinen takımı. Tarihiyle de gurur duymalı. Ben burada iki sene yaşadım. Şampiyon olamadım ama bazı başarılar kazandık."
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"Harika stat ve taraftar var. Taraftarlar için sağlık ve huzuru önerebilirim. İki yılda 5 hoca değişikliği oldu"
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"Sahada herkes bizim iki gömlek daha iyi oynadığımızı gördü. Onların tek pozisyonu gole çevirerek, kazandılar. Futbolda da gol atınca kazanıyorsun. İnsan yinede böyle bir performantan sonra hayal kırıklığı yaşıyor"
"Bizim de durumumuz çok farklı değildi ama onlara nazaran daha iyi durumdaydık. Son dakikada bir gol atmamız, bu galibiyeti daha da anlamlı kılıyor."
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"Bu galibiyeti, bu sezon çok üzdüğümüz taraftarımıza armağan ediyorum. Galatasaray derbisi bizim için çok önemli."
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"Tepkiler normal, ben artık alıştım. Türk Milli Takımı'nda da aynı durumu yaşadım, tepkiler, küfürler."
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"Bunlar beni her zaman ateşler ama milli takım formasıyla bunlar yapıldığı zaman bu beni düşürür. Göze batan isimler bu tepkiler ile karşılaşıyor."
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ALPER POTUK: "Öncelikle tüm Türkiye'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım. İkincisi de Galatasaray-Fenerbahçe derbileri her zaman bir bayramdır. Biz de bugün bu bayramı taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Kazandığımız için çok ama çok mutluyuz."
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"Sahaya çıktığımızda herkesin aklında skor almak vardı ve buradan iyi bir skorla ayrılmak önemliydi. İyi mücadele ettik. Mutluyuz ve buradan mutlu ayrılıyoruz. Önümüzdeki haftalarda bunun moraliyle kazanarak devam etmek istiyoruz."
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"Çok çok önemli ve kazanmamız gereken bir maçtı. Rakibimiz sadece 2 pozisyona girdi. Golde bir konsantrasyon eksikliği yaşamışız. Hak etmediğmiz bir mağlubiyet aldık."
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"Biz Şampiyonlar Ligi'nden uzağız. Bizi en çok yaralayan noktalardan biri de bu. Galatasaray her zaman buraya oynaması gereken bir takım. Yapmamız gereken maç maç kazanmak."