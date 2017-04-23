Futbolcuların Galatasaray-Fenerbahçe maçı yorumları

8 | 21

"Galibiyetle veda etmek isterdim. Ben de taraftarı çok seviyorum. Puan tablosunda bir üst noktada olmak için kazanmamız gerekiyordu. Şu an hiç kazanmak istemeyen, iki üç gömlek düşük bir takıma karşı yenilmek beni ayrıca üzdü."