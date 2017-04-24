Real Madrid: 2 - Barcelona: 3 | MAÇ SONUCU

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Enrique, attığı iki golle gecenin yıldızı olan Messi için ise "Messi, evinde akşam yemeğini yiyene kadar maçın kaderini belirleyen biri. Tüm zamanların en iyi futbolcusu. Ben çok fazla maç izledim. O sahada fark yaratan bir futbolcu. Barcelona formasıyla 500. golünü attı ve onu sadece bir Barcelonalı olarak tanımlamak büyük bir zevk. Barcelona inanılmaz bir kulüp ama tarihinin bir kısmını Messi'ye borçlu." yorumunda bulundu.