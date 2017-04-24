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FUTBOL

Real Madrid: 2 - Barcelona: 3 | MAÇ SONUCU

23 Nisan 2017 Pazar, 23:26:54

  • 1 Real Madrid: 2 - Barcelona: 3 | MAÇ SONUCU
    1 | 38

    El Clasico yine nefesleri kesti... La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da ezeli rakibi Barcelona'yı konuk etti.

  • 2 Real Madrid: 2 - Barcelona: 3 | MAÇ SONUCU
    2 | 38

    Real Madrid sahaya; Navas, Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Bale, Benzema ve Ronaldo 11'iyle çıktı.

  • 3 Real Madrid: 2 - Barcelona: 3 | MAÇ SONUCU
    3 | 38

    Konuk ekip Barça ise; Ter Stegen, Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Messi, Suarez, Alcacer 11'iyle sahada yer aldı.

  • 4 Real Madrid: 2 - Barcelona: 3 | MAÇ SONUCU
    4 | 38

    Öte yandan yaklaşık bir aydır sahalardan uzak kalan Arda Turan, cezalı Neymar’ın yokluğunda 18 kişilik kadroya aldı ancak karşılaşmada forma giymedi.

  • 5 Real Madrid: 2 - Barcelona: 3 | MAÇ SONUCU
    5 | 38

    28. dakikada Carlos Casemiro gol perdesini açan isim oldu... Marcelo'nun ceza sahasına gönderdiği ortada Ramos'un vuruşu direkten döndü. Pozisyonu takip eden Casemiro, topu boş kaleye yollarken zorlanmadı ve Real'i 1-0 öne geçirdi.

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