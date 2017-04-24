Real Madrid: 2 - Barcelona: 3 | MAÇ SONUCU

23 Nisan 2017 Pazar, 23:26:54 | Güncelleme: 24 Nisan 2017 Pazartesi, 01:03:18
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El Clasico yine nefesleri kesti... La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da ezeli rakibi Barcelona'yı konuk etti.
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Real Madrid sahaya; Navas, Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Bale, Benzema ve Ronaldo 11'iyle çıktı.
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Konuk ekip Barça ise; Ter Stegen, Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Messi, Suarez, Alcacer 11'iyle sahada yer aldı.
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Öte yandan yaklaşık bir aydır sahalardan uzak kalan Arda Turan, cezalı Neymar’ın yokluğunda 18 kişilik kadroya aldı ancak karşılaşmada forma giymedi.
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28. dakikada Carlos Casemiro gol perdesini açan isim oldu... Marcelo'nun ceza sahasına gönderdiği ortada Ramos'un vuruşu direkten döndü. Pozisyonu takip eden Casemiro, topu boş kaleye yollarken zorlanmadı ve Real'i 1-0 öne geçirdi.
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Bu dakikadan sonra Barcelona, beraberlik için Real Madrid kalesine yüklenmeye başladı. 33. dakikada Rakitic'in sağ kanatta yerden ceza sahasının ortasına doğru pasında topla buluşan Messi, iki futbolcuyu çalımlayarak çok güzel bir vuruşla skora tekrardan eşitliği getiren golü attı: 1-1.
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Real Madrid'de sakatlıktan çıkan Gareth Bale, girdiği bir ikili pozisyonda yeni bir sakatlık geçirerek, oyuna devam edemedi. 39. dakikada Bale'in yerine Asensio oyuna girdi. İlk devrenin son dakikalarında topa daha fazla sahip olan Barcelona, uzatma dakikalarında Messi ile yakaladığı çok net bir pozisyonu gole çeviremeyince takımlar 1-1'lik skorla soyunma odasına gitti.
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İlk yarıda ayrıca Barcelonalı futbolcular, Casemiro'nun attığı golde Ramos'un ofsayt pozisyonunda olduğu ve sarı kartı bulunan Casemiro'nun uzatma dakikasında Messi'ye yaptığı faulden sonra ikinci sarı kartı görmesi gerektiği iddialarıyla hakeme tepki gösterdi.
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İkinci yarı karşılıklı ataklarla başladı. 53. dakikada Real Madrid adına Benzema'nın kafa vuruşunda kaleci Ter Stegen çok zor bir pozisyonda ayağıyla topu kornere göndermeyi başardı. Barcelona ise 56. dakikada Alcacer ve 3 dakika sonrasında Pique ile yakaladığı önemli pozisyonları değerlendiremedi.
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67. dakikada Real Madrid, bu kez Ronaldo ile mutlak bir gol pozisyonundan boş döndü. Benzema'nın ara pasına koşan Asensio'nun rakip kale önünde Cristiano Ronaldo'ya pasında müsait durumda bulunan Portekizli futbolcu, çok kötü bir vuruşla topu üstten auta gönderdi.
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Katalanlar, aradığı golü 73. dakikada buldu. Ceza sahası dışından sol ayağıyla sert bir şut çeken Rakitic, takımını 2-1 öne geçirdi.
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77. dakikada Barcelona'nın kontratağında arkadan müdahaleyle Messi'yi düşüren Real Madrid kaptanı Sergio Ramos, İspanyol hakemin gösterdiği direkt kırmızı kartla oyun dışı kalıp, takımını 10 kişi bıraktı.
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80. dakikada gelişen diğer bir Barcelona atağında, Pique'nin kale önünde çok müsait pozisyonda yaptığı vuruşta, maç boyunca çok önemli kurtarışlar yapan kaleci Navas gole izin vermedi.
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10 kişi kalan Real Madrid pes etmedi... 86. dakikada Marcelo'nun topu sol kanattan getirip yaptığı ortada, kısa bir süre önce oyuna giren James ile golü bulan Real Madrid, skoru 2-2 yaparak maça tekrardan eşitliği getirdi.
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10 kişi oynamasına rağmen son dakikaya kadar galibiyet için rakip kaleye yüklenen Real Madrid'i kaleci Ter Stegen önledi.
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El Clasico'da son sözü ise Messi söyledi... 90+2. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Messi, attığı güzel golle takımını bir kez daha öne geçirdi. Bu golle Barcelona, deplasmanda Real Madrid'i 3-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
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Bu arada golden sonra formasını çıkarıp Real Madridli taraftarlara gösteren Messi, bu hareketinden dolayı sarı kart gördü.
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Santiago Bernabeu'daki karşılaşmada iki gol atan Messi, La Liga tarihinde El Clasico maçlarındaki 16. golünü atmayı başardı. Arjantinli futbolcu böylece Real Madrid efsanesi Alfredo Di Stefano'yu geçerek, La Liga tarihinde El Clasico maçlarında en fazla gol atan kaydeden oldu.
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Tüm organizasyonlarda Real Madrid'e attığı gol sayısını 24'e çıkaran Messi, bu sezon ligdeki gol sayısını da 31'e yükseltti. Yıldız oyuncunun Barcelona formasıyla toplamdaki gol sayısı ise 500 oldu.
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Barcelona, bu skorla puanını 75'e çıkartıp, averajla maç eksiği bulunan Real Madrid'in önünde liderliğe yükseldi. La Liga'da çok uzun bir aradan sonra liderlikten inen Real Madrid'in eksik olan deplasmandaki Celta Vigo maçının tarihi henüz belirlenmedi.
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Bernabeu Stadı'ndaki El Clasico maçında Marcelo'nun Messi'ye dirseği olay yaratan anlardan oldu.
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Brezilyalı Marcelo'nun dirseği sonrasında Arjantinli Messi ağzı kanlar içerisinde yerde kaldı.
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Barcelona'da Marcelo'nun Messi'ye dirseği sonrasında teknik direktör Luis Enrique ve kulübedeki futbolcular da duruma isyan etti. Messi sağlık görevlilerin müdahalesinin ardından oyuna devam edebileceğini söyledi.
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İlerleyen dakikalarda Messi'nin Marcelo'nun dirseği sonrası ağzında oluşan kanama nedeniyle sargıyla Real Madrid maçına devam etmesi ilginç bir görüntünün ortaya çıkmasına neden oldu.
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Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Luis Enrique, "Takımın futbolundan son ana kadar sahada mücadele etmesinden memnunum. Maç her türlü sonuçla bitebilirdi. Ritmi çok yüksek, hatta bazı anlarda kontrolsüz bir maçtı. Ama bizim için olağanüstü güzel bir skor." değerlendirmesini yaptı.
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La Liga'da Barcelona'nın averajla birinci lige yükseldiğini ancak Real Madrid'in halen bir maçının eksik olduğunu hatırlatan Luis Enrique, şampiyonluk yarışının lig sonuna kadar çekişmeli şekilde devam etmesini beklediğini söyledi.
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Enrique, attığı iki golle gecenin yıldızı olan Messi için ise "Messi, evinde akşam yemeğini yiyene kadar maçın kaderini belirleyen biri. Tüm zamanların en iyi futbolcusu. Ben çok fazla maç izledim. O sahada fark yaratan bir futbolcu. Barcelona formasıyla 500. golünü attı ve onu sadece bir Barcelonalı olarak tanımlamak büyük bir zevk. Barcelona inanılmaz bir kulüp ama tarihinin bir kısmını Messi'ye borçlu." yorumunda bulundu.
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Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane da "Maçı kazanabilirdik. Biraz hayal kırıklığımız olduğunu söyleyebilirim. Kaybetmeye layık değildik. Ama futbol böyle. Kaybetmeyi de kabullenmek gerekir. Hemen bugünü unutup, çarşamba gününe konsantre olmak gerekir." diye konuştu.
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"10 kişi oynayıp, 2-2'yi yakalayınca kafanızı kullanmanız lazım." diyen Zidane, herşeye rağmen El Clasico'da alınan yenilginin Real Madrid oyun stilini değiştirmeyeceğini vurguladı.
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La Liga'da deplasmanda Celta ile oynacakları eksik maçı anımsatan Zidane, "Şampiyonluk halen başka takımlara değil, bize bağlı. Ben lig sonuna kadar yarışın devam edeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.