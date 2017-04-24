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Galatasaray - Fenerbahçe
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Samandıra'da coşku, Florya'da protesto!

Fenerbahçe yenilgisinden sonra Galatasaray taraftarları, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek yönetim ve futbolcuları protesto etti. Fenerbahçe kafilesi ise Samandıra'da büyük coşku ile karşılandı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 00:31:04 Güncelleme: 01:28:21

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında üzgün ve sinirli olan sarı-kırmızılı taraftarlar soluğu Florya Metin Oktay Tesisleri'nde aldı. Polisler, tesislerin girişlerini yaya ve araç girişine kapamasına rağmen sarı-kırmızılı taraftarlar, protestolarına devam etti.

Başkan Dursun Özbek ve yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, 'Vizyonsuz başkan istemiyoruz' tezahüratını yaptı. Futbolculara da sitemlerde bulunan taraftarlar, 'Formayı çıkarın, öyle oynayın' tezahüratlarında bulundu. Taraftarlar ayrıca eski teknik direktörleri Fatih Terim ile eski başkanlardan Ünal Aysal'a geri dön çağrısında bulundu.

Öte yandan tesislerin önünde TOMA da hazır bulundu.

FENERBAHÇE'YE COŞKULU KARŞILAMA

Fenerbahçe kafilesi, 1-0 galibiyet ile sonuçlanan Galatasaray karşılaşması sonrasında geldiği Samandıra Tesisleri'nde büyük coşku ile karşılandı. Maç sonrasında Samandıra Tesisleri'nin önüne akın eden taraftarlar uzun süre takımın gelmesine bekledi. Taraftarlar futbolcuları, Fenerbahçe bayraklarıyla ve meşaleler ile karşıladı.

Takım kafilesini taşıyan otobüs, taraftarların tezahüratları eşliğinde tesislere girdi.

 

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